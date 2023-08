El Salamanca UDS espera la llegada del Memo Calvillo a partir de mitad de agosto

Con la plantilla "prácticamente cerrada" en el Salamanca UDS, la única figura que falta por llegar no es otra que la del Memo Calvillo, el preparador físico. Asimismo, según ha podido conocer SALAMANCArtv AL DÍA, se espera que el mexicano aterrice en España a partir de mitad del mes agosto.

Todavía no hay una fecha exacta, pero la idea del club es que el mexicano se sume a los entrenamientos la próxima semana si no surgen contratiempos. No obstante, el miembro del cuerpo técnico ha estado en pleno conocimiento de lo que se está haciendo desde el inicio de la pretemporada pese a no encontrarse en nuestro país.

Por ello, Jaime Regalado ha asumido sus funciones hasta que vuelva a la carga, dado que será Guillermo Calvillo el que ejerza una campaña más como principal encargado de tener a los futbolistas a tono.