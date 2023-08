Alejandro Marcos, tras verse anunciado por primera vez esta temporada: "Sinceramente, cuando vi el cartel, me emocioné"

Casi un año ha pasado desde que el torero Alejandro Marcos se vistiese por última vez de luces el 13 de octubre del pasado 2022 en la plaza de toros de Zaragoza. Once meses de sequía que finalizarán, por fin, el próximo 2 de septiembre en la localidad soriana de Almazán, donde el espada de La Fuente de San Esteban hará el paseíllo junto a Diego Urdiales y Paco Ureña para estoquear una corrida de toros con el hierro de El Montecillo. Salamanca RTV Al Día ha conversado con Alejandro Marcos para pulsar sus sensaciones tras conocerse la primera de sus actuaciones para la presente temporada.

Alejandro, ¿qué sientes viéndote anunciado en un cartel de toros después de tanto tiempo?

Una alegría tremenda, a veces las cosas se ponen de espaldas a uno y era algo que parecía que no iba a llegar. Cuando me llegó el cartel, sinceramente, me emocioné.

Imagino que la preparación en estos meses no ha cesado ni un momento, en busca y a la espera de esta oportunidad que ahora se presenta en Almazán el 2 de septiembre.

El toreo es mi forma de vida con todo lo que ello conlleva en cuanto a preparación, mentalización, búsqueda, campo… y pese a saber que el devenir de esta temporada iba a ser incierto, siempre me he sentido preparado para estar presente donde fuere.

¿Cómo ha vivido Alejandro Marcos este tiempo de sequía?

Está claro que es muy duro, pero creo que soy bastante realista y sabía que este año iba a ser así o similar… quizá no tan cruel a veces, pero casi. Entonces me ha pillado bastante preparado. Tengo la suerte de tener grandes amigos fuera y dentro del toro, aficionados que en la adversidad sacan aún más admiración hacia uno, un pueblo que me arropa y me alienta, una familia extraordinaria y los ganaderos que una vez más siguen acordándose de mi. Todo eso hace que cada día me acueste más feliz de lo que me levanto y siga con la ambición de querer torear mejor.

¿Cómo afrontas esa tarde en Almazán, que quizá sea una única bala en este 2023?

Ilusión, responsabilidad y ganas. Poder torear como siento y agradecer el cariño de tanta gente con mi toreo, eso es lo que deseo.

Además el cartel en el que te anuncias, compartes terna con dos toreros a los que siempre has admirado.

Totalmente, mi admiración hacia ellos es total y creo que compartimos los tres una manera similar de sentir el toreo, aunque cada uno lo exprese a su manera. Una de las cosas que mas afortunado me hacen sentir es tener la amistad del maestro Diego Urdiales. Compartimos muchos momentos juntos a lo largo del año, su calidad como torero es impresionante y personalmente no te lo puedes imaginar…

Para terminar, háblame de Salamanca. Imagino que es uno de los sitios donde más cuesta no verse anunciado tras tantas tardes de gloria, aunque quizá un triunfo en Almazán te ponga en primera fila para una posible sustitución en la feria.

Sólo le deseo muchísima salud a todos mis compañeros anunciados en la feria. Ojalá puedan disfrutar de una afición tremenda que me hizo triunfador hace sólo un par de años.