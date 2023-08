José Luis Perales desmiente su fallecimiento: "Estoy más vivo que nunca"

Varias cuentas de Twitter y portales conocidos por la difusión de 'fake news' han causado alarma en Cuenca por informar de la muerte del cantautor conquense José Luis Perales, extremo que ha sido desmentido por el propio cantante.

"Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Alguien, con mala idea, ha dicho que me he muerto, y estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y mañana ya nos vamos a estar viendo en España", ha dicho a través de Twitter en un mensaje recogido por Europa Press.

El compositor, que reside en Castejón (Cuenca), fue víctima de un bulo por la propagación de una noticia falsa en la que le daba por muerto tras fallecer a causa de un infarto. La publicación apareció en distintas cuentas de redes sociales, la mayoría de ellas vinculadas a páginas webs de Sudamérica.