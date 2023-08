Familias de Santibáñez de Béjar se concentrarán para protestar por la reducción del profesorado

El AMPA del CRA Valvanera de Santibañez de Béjar ha convocado una concentración a las puertas del colegio, que será este martes 8 de agosto, a las 20:00 horas. Es la respuesta tras las protestas y la reunión con la Junta del 3 de agosto, ante la decisión de la Administración de quitar un maestro de este centro.

Y es que tres representantes del AMPA Valparaíso de Santibáñez de Béjar acudieron el pasado jueves, 3 de agosto, a la Dirección Provincial de Educación en Salamanca para tratar el asunto con Mª del Rosario Asensio Cuesta (inspectora y coordinadora del Distrito Nº3) y José Manuel Sánchez Conejero, responsable del Área de Programas de la Dirección Provincial de Educación, en ausencia del director provincial, Ángel Miguel Morín Ramos.

Ambos afirmaron que actúan legalmente, puesto que la Consejería de Educación tiene establecidos unos criterios generales para todos los colegios de Castilla y León, atendiendo al número de niños, y que según esos criterios nos corresponden 2 unidades.

Las representantes del AMPA contestaron que "nos tratan como números y así es como nos sentimos". Además, según éstos, los representantes de la Junta reconocían "que se ha establecido una ratio muy alta para los colegios rurales, pero que siguen rigurosamente los criterios establecidos".

"Dicen que nuestros derechos no se ven menguados por la forma de actuar de la Consejería de Educación y que nos tratan igual que a los colegios de las ciudades. Pero no se dan cuenta en que ahí radica el gran problema, nos tratan como a los de las ciudades mientras que en los pueblos la realidad es muy distinta. En Santibáñez ya casi ningún año se matriculan más de 2 niños, porque no hay nacimientos. Creemos que tenemos todo el derecho a que nuestros hijos se eduquen en su pueblo y que la educación que se les da aquí sea de la misma calidad que en las ciudades, sin embargo, cada vez nos recortan más", manifiestan desde el AMPA.

"Vamos a seguir luchando para que se cambie la ley si es necesario, para que bajen las ratios, y pediremos ayuda a otros pueblos de la provincia que se encuentran en la misma situación que nosotros. Tanto la provincia como la comunidad autónoma, están llenas de pueblos de menos de 1000 habitantes y con las políticas que se están llevando a cabo, en pocos años, van a desaparecer", concluyen.

Recordamos que este asunto llegará a las Cortes de Castilla y León, a través del PSOE.