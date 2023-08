El triste y caro monte de San Vicente, en Salamanca

La colina de San Vicente, en mi opinión,. no es nada salmantina, ha costado mucho dinero, aunque también sea europeo, gasta mucha agua, necesita mucho personal para mantenerla, no es ecológica y no mejora la ciudad. Bien que lo siento, como salmantino y vecino de la zona.

Me pasé gana de hacer una propuesta, pero supuse que estaban en manos de mejores expertos.

Tal vez sea mejorable. Me atrevo a proponer cosas salmantinas.

- Dos hileras de árboles, en la parte baja: un chopo autóctono, fresnos, robles, algún castaño y laurel- ya hay uno. Dan sombra y no necesitan agua.

- -Una fuente de agua potable, en la parte baja.

- Los huertos urbanos, junto al río, están muy bien. Pero el que han hecho no se sabe si es huerto, jardín o nada.

- Unas encinas en su segundo nivel.

- Y en al rincón norte, abandonado. propongo algunas higueras, moreras y olivos.

- En los niveles superiores vides y almendros. Los almendros alegran la primavera (se eliminaron bastantes) y las parras bajas y altas alegran el verano con su verdor y el otoño con sus colores.

- Otra fuente en la parte superior y un mirador como Dios manda, con acceso por bajo y por arriba.

Lo ideal habría sido hacer caminos más naturales y sujetar el terreno con paredones, tan típicos de nuestras laderas en las zonas montañosas.

Conservaría mucho mejor lo que fue, todo sería salmantino y podría servir para visitas de los colegiales.

Es solo una idea más barata, más alegre, más salmantina, sin gasto de agua y menos costo para mantenerlo.

Félix López Sánchez