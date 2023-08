Árbol florido es el libro abierto; cerrado, arbusto muerto

Votos cautivos y votos no cautivos

Si algo dijeron las urnas el pasado 23J fue que en España los votos cautivos siguen superando a los no cautivos.

Votos cautivos

Los votos cautivos son los que elecciones tras elecciones los partidos siguen recibiendo por ser los votantes de derechas o ser de izquierdas y votan por tradición familiar, porque a ellos votaban sus padres, por ser de su clase social o por atavismos del año ven que te peino, y gobiernen bien, o gobiernen mal, siempre les son fieles. El 23J, los dos partidos principales, recibieron los votos de los suyos, y ni ganaron los unos, y ni ganaron los otros.

Votos no cautivos

Los votos no cautivos son los que los votantes deciden sin tener en cuenta si los partidos son de derechas o son de izquierdas, pues, estos términos, en democracia, ya deberían estar trasnochados, porque a los gobernantes hay que elegirlos o descartarlos por sus encomiables obras, no por sus ideas hermosas, y votarlos siempre tras revisar sus programas electorales y ver si lo que prometen es factible o son simples fanfarronadas para convencer, por tener en cuenta a la mayoría y no solamente a los privilegiados, por ser personas honradas, serias y formales, por no haber estado implicados en ningún fraude económico, por ni ser sospechosos de beneficiar a sus amigos y a sus parientes, por ser educados, correctos y respetuosos con todos, y sobre todo por servir a los ciudadanos responsablemente, no por servirse de ellos para medrar. El 23J, estos votantes no lo tuvieron fácil, pero eligieron entre lo malo y lo peor y fueron los culpables de que ninguno de los dos partidos aprobara con plaza.

Cantar victoria

A pesar de este jardín en el que nos hemos metido y todavía no sabemos cómo vamos a salir de él, el 23J ocurrió algo que hay que celebrar: España dijo no a un gobierno del PP con Vox. No se sabe si son los síntomas de un mal sin remedio, o si se trata de un síncope simplemente, pero de momento puede cantar victoria: el señor Abascal no será vicepresidente del Gobierno dispuesto a subir otro peldaño como pretendía él y le animaban las encuestas.