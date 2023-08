Llamadas jornadas mundiales de la juventud al encuentro con el papa del Vaticano. Mejor que “sagradas fiestas” de alcohol y drogas en algunos conciertos pueden estar.

Desde luego es un buen marketing para la iglesia. Ser capaces de reunir en una vigilia más de un millón de jóvenes es educativamente y sociológicamente más que interesante.

Desde casa escuela Santiago uno también hemos colaborado acogiendo quince jóvenes que han colaborado con los chicos en talleres de nuestro proyecto ecosocial.

La plaza mayor se ha llenado de círculos de jóvenes bailando al son de guitarras, con sacerdotes de negro y con su alzacuellos, intercalados. Ese distintivo, posible origen en el siglo XII, moda que los sacerdotes vistieran sotana romana con cuello blanco, el cuello clerical toma referencia del collar de esclavos de la Epístola de San Pablo a los romanos, símbolo de esclavos de Dios y pobreza.

Sí ha parecido un encuentro multitudinario de jóvenes sin altercados y buscando respuesta a preguntas esenciales. Vocación de cuidado del planeta, petición contra las guerras, muy parecido a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030. Pero con Dios.

La realidad aunque han dormido en albergues, colegios y pabellones deportivos es que los de países americanos, asiáticos, africanos, europeos, etc. Tenían que poderse pagar el billete de avión. Los más pobres creo que no tenían voz directa.

Los que representan el poder de la Iglesia en esos países llamados en vías de desarrollo quizá se vuelven a dedicar mayoritariamente al lado de los ricos. Aunque en la cooperación al desarrollo hay importantísimas misiones católicos asumiendo terribles riesgos al lado de las personas más vulnerables.

Espero que no sean mensajes frívolos que confundan el mensaje revolucionario del Evangelio. Acontecimiento importante que debería dar sus frutos en compromiso de involucrarse en luchas y proyectos a favor de la igualdad y la justicia social.

A Dios rogando y con el mazo dando. No vale sentirse iluminado y que no se nos note en las obras y el trato a los demás.

Reflexionar sobre el mundo que queremos que debe ser distinto al que tenemos. De los jóvenes cubanos de grupos católicos, una gran parte no regresarán a Cuba. Nosotros acogeremos temporalmente a uno. Como a nuestros chicos y jóvenes inmigrantes sin papeles les acompañaremos en búsqueda de oportunidades, formación y su mejor versión en beneficio de la sociedad.

Sigo intentando cultivar mi dimensión espiritual dentro de la religión de mis antepasados. Es verdad que he procurado cambiar de cultura alguna vez al año acompañado de mi familia y los chicos de Santiago Uno alguna vez al año sobre todo a Marruecos.

La adicción a las redes sociales con principios culturales y religiosos difuminados es un salto al vacío sin red. Influencer que muere por obsesión alimentaria vegana. Famosas que después de un embarazo parece que priorizan más el cuerpo que a su hijo. Pienso que es antinatural.

Respecto a los mensajes de la Iglesia respecto a la igualdad de la mujer pierde credibilidad cuando no pueden ser sacerdotas u obispas o “Mamas”. El celibato parece que viene de los concilios de Letrán del siglo XII. El no poderse casar me parece otra anacronía aunque cada vez se casan menos jóvenes y las parejas son menos duraderas.

El desequilibrio emocional se fomenta en el sacerdocio. Pero actualmente también en la búsqueda de experiencias exóticas y la inmediatez del placer respecto a la complejidad de la afectividad y enamoramiento. Hay una hipocresía sexual de la Iglesia encumbrando el sexo que es sólo una dimensión de la persona no la única y es natural y debe ser sano.