Nuevo vaparalo judicial para Rocío Carrasco, condenada por impago de la pensión de su hijo

Tras evitar su cara a cara en los juzgados con sus hijos el pasado 28 de junio, la ex de Antonio David Flores ha sido condenada a una multa de 900 euros y a indemnizar al joven con 13.200 euros

Nueva derrota en los tribunales para Rocío Carrasco. Después de que su hijo David Flores interpusiese en 2021 una querella en su contra por impago de la pensión de 200 euros desde enero de 2018, el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid ha condenado a la hija de Rocío Jurado.

La sentencia, con fecha del 31 de julio, concluye con que la ex de Antonio David Flores es "autora responsable de un delito de impago de pensiones" y tendrá que indemnizar al joven -que en diciembre cumplirá 25 años- con 13.200 euros más intereses (que corresponden al reintegro de las 66 mensualidades que ha dejado de pagar a su hijo en los últimos 5 años), además de ser condenada a una multa de cinco euros al día durante los próximos seis meses; es decir, 900 euros.

A pesar de que los abogados de Rocío Carrasco alegaron en el juicio que no pudo hacer frente a la pensión de de su hijo por tener embargados todos sus bienes por la Agencia Tributaria, el magistrado desestimó su argumento al no considerarlo una razón suficiente para no hacer frente a sus obligaciones económicas con su hijo. Tampoco se aceptó la petición de la mujer de Fidel Albiac de que su exmarido, Antonio David, se apartara de la acusación ya que aunque David es mayor de edad, es una persona dependiente.

Un nuevo varapalo para Rocío Carrasco, que tiene la posibilidad de recurrir la sentencia a la Audiencia Provincial aunque no ha sido del todo desfavorable para ella, puesto que la multa a la que ha sido condenada -900 euros- es mucho menor la que solicitaba la Fiscalía, que ascendía a 10.800 euros.

Además, y a pesar de que el delito de impago de pensión puede acarrear penas de prisión, en este caso no ha sido así porque David renunció expresamente a la petición de un año de cárcel que pedía el Ministerio Público, indicando que tan solo quería recibir la cantidad que su madre no le había pasado en los últimos 5 años y medio.

Fue el pasado 28 de junio cuando Rocío Carrasco y su hijo -que acudió acompañado por su padre y por su hermana, Rocío Flores, citada en calidad de testigo- estaban citados en los Juzgados de lo Penal para prestar declaración ante el juez. Una cita a la que la hermana de Gloria Camila decidió no ir, evitando así el incómodo cara a cara con su ex y con sus hijos, y provocando que el juicio se aplazase.