Genoveva Casanova habla por primera vez sobre la embolia pulmonar que sufrió: "No debemos desperdiciar ni un día"

Este miércoles, conocíamos la noticia de que Genoveva Casanova había sufrido una embolia pulmonar el pasado 20 de julio. Este viernes, ella misma ha contado en su Instagram lo sucedido: "Un tromboembolismo pulmonar me causó un infarto pulmonar, un derrame y un daño en uno de los ventrículos del corazón".

Las primeras palabras de la actriz sobre lo sucedido, ya que hasta el momento había evitado hablar de lo que pasó, aunque ya la pudimos ver continuar con sus tareas diarias con total normalidad, tal y cómo ha demostrado ella misma en sus redes con una fotografía de hoy mismo donde la podemos ver paseando: "Esta mañana, saliendo a caminar al Retiro, 15 días después, ya en proceso de una larga recuperación".

"No puedo expresar lo agradecida que estoy por tener la oportunidad de seguir aquí y de disfrutar de mis seres queridos un tiempo más", ha expresado en su Instagram, reconociendo que la situación por la que ha pasado ha sido complicada. Además, ha agradecido todos los cuidados y mensajes de cariño: "A mis doctores y el equipo médico que me atendió, MIL GRACIAS!! A todos los que me han enviado mensajes de cariño y apoyo* también muchísimas gracias!".

La mexicana confiesa que todavía sigue sin saber si el Covid fue la causa principal de este problema de salud: "COVID o no* (no estamos seguros de que esa haya sido la causa) he comprobado lo importante que es hacerse una analítica profunda y ver cómo estamos, por si las dudas* así podemos prevenir problemas importantes. En mi caso habrían sido los Dimeros D, que reflejan la coagulación de la sangre. También he comprobado la importancia de llevar una vida sana, con una buena alimentación y ejercicio. Créanme. SI hace la diferencia".

Finalmente, Genoveva termina mandando un mensaje a todos sus seguidores recordando que cada día es un gran regalo en nuestras vidas: "Y SOBRE TODO, ha sido un buen recordatorio de la importancia de enfocar la vida en hacer felices a la gente que nos quiere. Eso es lo único importante en esta vida! No debemos desperdiciar ni un día! CADA UNO es un regalo".