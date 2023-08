El teatro y la música, protagonistas este fin de semana del programa cultural de ‘Salamanca Plazas y Patios’

Este fin de semana continúa la programación cultural del Ayuntamiento de Salamanca, dentro de ‘Salamanca Plazas y Patios’ con una programación que incluye teatro y música.

La primera cita será este viernes, a las nueve de la noche, en el Patio Chico. Última oportunidad para disfrutar de la obra ‘No niegues la paloma’, de la compañía salmantina La Befana Producciones a las nueve de la noche, en el Patio Chico. En ella Tomás Bretón vuelve a la ciudad que le vio nacer. El ya reconocido compositor vuelve a buscar la inspiración que le ayude a componer lo que será su gran obra, una ópera nacional que consiga el mismo reconocimiento que las óperas italianas. Susana y Casta llegarán para hacerle comprender que la obra por la que será reconocido ya la ha escrito. Solo tiene que admitirlo y no renunciar al mal llamado género chico, el cual le hará inmortal.

El sábado tendremos la última oportunidad de ver la obra ‘Maestro Bretón’ de la compañía salmantina Intrussión Teatro a las nueve de la noche en la Plaza de San Boal. Una obra escrita y dirigida por Roberto García Encinas e interpretada por él mismo, Manuela Vicente y Esther Nácar.

Volveremos a ver a Bretón en la Plaza de San Boa, junto a la Escuela de San Eloy (donde el compositor había cursado sus primeros estudios musicales), logrando crear un ambiente de café piano, de teatro de ópera y, sobre todo, de la familiaridad y cercanía de un compositor que jamás renegó de su tierra y volvió a ella, tras su periplo por importantes teatros en Europa, con auténticos honores.

El sábado está programado también un concierto de Simant Dúo, en colaboración con Cristian Rodríguez y Cuarteto de Cuerda Valencia, en los Jardines de Santo Domingo de la Cruz a las diez y media de la noche.

Skyward Tour es el nuevo espectáculo de Simant Dúo (Antonio Morant y Rubén Simeó) en el que, a la ya magnífica alianza del piano y la trompeta, conseguida por el talentoso dueto de músicos, se unen Cristian Rodríguez a la percusión y el Cuarteto de Cuerda Valencia.

Con un formato novedoso, que llevará a cabo sublimes y virtuosas interpretaciones de arreglos de grandes éxitos internacionales de la música pop, rock o melódica, Skyward Tour será un viaje musical emocionante a través títulos como: Black or white (Michael Jackson), Don’t stop me now (Queen), Like a prayer (Madonna), The winner takes it all (Abba), September (Earth wind & fire), The final countdown (Europe), Hero (Mariah Carey), Bad habits (Ed Sheeran), Clocks (Coldplay) o My way (Frank Sinatra). Se trata de una colección de homenajes a grandes temas desde la década de los 70 hasta hoy, versiones donde las melodías originales han sido reinventadas en distintos contextos y estilos. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.