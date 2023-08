El amigo se hace pan

Dos amigos, Juan y Luis, cruzaban juntos una selva.

De pronto un oso hambriento fue hacia ellos.

Juan echó a correr, y, sin preocuparse por el amigo, trepó a un árbol.

Luis, no pudiendo trepar, se tendió en la vereda y quedó inmóvil, fingiéndose muerto.

Llegó el oso; lo husmeó, y, creyéndolo muerto de verdad, se fue.

Entonces Juan bajó del árbol, y, viendo que Luis temblaba todavía, con buenas palabras trató de darle ánimo.

Incluso, le hizo a Luis una pregunta:

“Oye, el oso te llegó tan cerca que hasta parecía hablarte; ¿qué te dijo?”.

“El oso me dijo una sola cosa; pero me la dijo muy enojado: No te fíes de amigos que sean como Juan” (León Tolstoi).

“Amigos son los que en las prosperidades acuden al ser llamados, y en las adversidades, sin serlo” (Demetrio I). El verdadero amigo es aquel que se mantiene fiel hasta la muerte y es capaz de dar la vida (Jn 15,13). Para no traicionar y abandonar al otro, es necesario amar como hizo Jesús; por eso, el que ama sin egoísmos ni intereses creados está dispuesto a pagar el precio de la fidelidad: el sacrificio, el servicio, el perdón…La verdadera amistad no termina, “la amistad que puede concluir, nunca fue verdadera” (San Jerónimo).

Toda amistad pasa por sus momentos de prueba y purificación. Abraham fue probado y purificado por muchas tribulaciones para llegar a ser amigo de Dios. Este proceso de crecimiento lleva consigo el estar dispuesto a superar todos los obstáculos que impiden una entrega total y libre.

“La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas” (Aristóteles). Sin amigos no se puede vivir.

“El amigo fiel no tiene precio, su valor es incalculable” (Si 6,15). Ama siempre y hace de la vida una delicia (Sal 133). La Biblia nos presenta varios ejemplos de personas hermanadas por la amistad. La amistad unió a David y Jonatás en los momentos de prueba y les mantuvo así hasta la muerte (2 Sm 1, 25).

El buen amigo es aquel que está dispuesto a dar todo, inclusive la misma vida. La amistad exige el desprendimiento de cosas, dinero, de uno mismo.

La verdadera amistad está adornada de la comprensión, sinceridad, respeto, desinterés. El amigo comprende todo lo que sucede al otro y hace que la convivencia se desarrolle en un ambiente de paz y alegría. El amigo es sincero en el hablar y actuar y evita las sospechas, dudas y sinsabores. El amigo obra desinteresadamente, sirve y comparte con generosidad. El amigo…

Al verdadero amigo se le puede decir todo, pues está siempre pronto a escuchar y a regalar gestos de amor y palabras de ternura y consuelo. En los días sombríos reconforta, llena de paz y confianza cuando la tormenta arrecia, aleja los sufrimientos y miedos. Es roca fuerte y segura, su presencia aleja los temores, devuelve la confianza.

El amigo se hace pan, se convierte en alimento y en fuente de vida. Es un regalo de Dios para auxiliar en momentos de inseguridad, dificultad y ayuda a superar todos los contratiempos. Demuestra su amistad con grandes y pequeños detalles: una flor, una sonrisa, o con la entrega de la misma vida.

“Sé que puedo pedirle cuanto quiera; si voy a un sitio nuevo allí me espera; si me pierdo, no cesa de buscarme; y el dolor que le causo con mi huida no me lo echa en cara, y se le olvida por el gozo que siente al encontrarme.

Amigo mío, en Ti yo siempre espero porque siempre me escuchas sin cansarte, siempre por mí deseas entregarte y me quieres y sabes que te quiero” (José J. Martínez).