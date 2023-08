Slavy, Rastrojo, Javi Villar, presentados en Unionistas: "Ojalá vaya todo bien y disfrutemos juntos en el Reina Sofía"

Unionistas ha aprovechado el inicio de una nueva semana para presentar de una tacada a tres fichajes: Slavy, Rastrojo y Javi Villar Todos ellos han estado arropados por la figura de Antonio Paz, secretario técnico.

SLAVY

"Me he enfrentado varias veces a el Unionistas y es un club muy humilde, pero nos trata como profesionales. Ojalá vaya todo bien y disfrutemos juntos en el Reina Sofía. Cogí el 9 y dije que era para mí por ser el delantero centro. Llevo dos temporadas sin muchos minutos, aunque tengo confianza en mí. Soy un rematador en el área, de los que quedan pocos".

RASTROJO

"Tenía en mente jugar en Primera RFEF y a ver si es el año. Soy un jugador muy vertical y tengo buen 1 vs 1. Me encanta la velocidad. La afición es increíble y eso te hace ganar partidos. Vine de pequeño a Salamanca y tengo ganas de conocerla de nuevo. Unionistas es un trampolín".

JAVI VILLAR

"Hablé con Dani y me conocía, por lo que no dudé dos veces. Tenía muchas ganas de venir aquí. El papel del 6 tiene mucha importancia y puedo ayudar al equipo. Tengo familia en Salamanca y eso fue un punto a favor. La ciudad me encanta. Tengo ganas de empezar y estoy acostumbrado a equipos que no son el Real Madrid".

ANTONIO PAZ

"Queremos meter más competencia a Losada y Slavy en el 9. Sabemos nuestro presupuesto y cómo es el mercado. Hay jugadores que bajan pretensiones económicas. No haremos locuras".