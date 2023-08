¿Relación entre Valeria Duque y Rauw Alejandro? Ella asegura que "para decir que es mi tipo de persona tendría que conocerlo mucho"

La modelo e influencer Valeria Duque está en el ojo del huracán mediático desde que fuese señalada como la tercera en discordia en la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro. Cansada de que se especule con que el cantante fue infiel a la catalana con ella durante uno de sus conciertos, la colombiana ha roto su silencio en exclusiva en 'El programa de Ana Rosa' y ha dejado claro que no ha tenido nada que ver en la ruptura más sorprendente de los últimos tiempos.

Muy tranquila, Valeria ha asegurado que es "falso" que haya tenido un 'affaire' con Rauw: "No tengo ningún tipo de relación con él". "Yo estuve en México estudiando actuación, y estando allí se dio el concierto de Rauw Alejandro... yo estaba en Ciudad de México y fui como una fan más, y estuve en la fiesta posterior en el backstage con una amiga y un amigo, pero no hay ningún misterio. Fue algo común y corriente. Estuvieron centenares de personas" ha explicado.

Admitiendo que conoce al manager del artista aunque no son íntimos amigos como se ha dicho, la modelo sostiene que el ex de Rosalía no le dijo en ningún momento que negase su supuesta relación: "En ningún momento me dijeron que debía pronunciarme, en absoluto, nadie me dijo nada". "Simplemente quise desmentir ese rumor porque se me está atacando y ya. Yo hago mi comunicado porque yo solita lo decido. Yo estaba callada, pero cada vez era todo peor, así que tuve que salir a dejar claro todo para que me suelten, porque cada vez hay más haters" ha apuntado.

La persona que filtró su supuesto romance con Rauw Alejandro fue la hermana de una amiga suya, que ha desaparecido de redes sociales y contra la que piensa tomar medidas legales. "Me está difamando y es mi honra" ha comentado, negando tajantemente que haya ejercido la prostitución de alto standing como también se ha dicho en los últimos días: "Es injusto que hagan declaraciones falsas y que me relacionen con profesiones de ese tipo. Se me señala en ciertos oficios en los cuales nada tengo que ver".

"Son los prejuicios que tienen con nosotras las modelos, las mujeres bonitas de Medellín, independientes, que hemos creado nuestra empresa... es la estimatización y prejuicios, no sé qué le lleva a ella a decir eso sobre mí" se ha lamentado, insistiendo en que si ha roto su silencio es para que los haters de Rosalía que le han dedicado mensajes de odio y destructivos tras este falso rumor, cesen en sus ataques. "Nunca he estado involucrada en asuntos así, me parecen muy incómodos pero he decidido hablar para defenderme, espero que este hate acabe pronto, y crear conciencia con las informaciones falsas que deberían parar y habría que regular porque afectan a muchas personas" ha añadido.

Revelando que ni Rauw Alejandro ni la cantante de 'Motomami' la han llamado tras ser señalada públicamente como la 'culpable' de su ruptura, Valeria -"no en absoluto" ha asegurado- ha confesado que si recibiese una llamada de Rosalía le diría "que amo su música. Es de mis artistas femeninas favoritas y eso no va a cambiar". "Su ruptura me pareció súper triste y no tengo nada que ver en este escándalo" ha afirmado.

Por último, y dejando claro que a pesar de estos falsos rumores sigue admirando muchísimo a Rauw Alejandro y volverá a uno de sus conciertos si tiene ocasión, la modelo ha evitado contestar claramente si el cantante de 'Todo de tí' es su tipo de hombre: "Siento que no conozco mucho su personalidad. Solo veo a su personaje como artista, que soy muy fan, pero para decir que es mi tipo de persona tendría que conocerlo mucho". "Soy muy seguidora de la música de Rauw y Rosalía, lo admiro mucho" ha concluido, confesando que su ruptura le ha dado mucha pena.