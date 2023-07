¿Te vas de vacaciones? Sigue estos consejos para que tu casa esté segura en tu ausencia

Para muchas personas las vacaciones comienzan ahora, con la llegada del mes de julio. Y para la gran mayoría vacaciones es sinónimo de viaje. Por ello, la Policía Nacional recuerda varios consejos a tener en cuenta a la hora de “abandonar” tu casa, para evitar posibles robos u ocupaciones.

En este sentido, aseguran que es primordial que la casa no parezca que esté deshabitada. Por ello, piden cerrar la puerta siempre con llave, no dejar las persianas bajadas del todo (así parece que hay personas en el interior) y pedir a algún vecino o persona de confianza que esté pendiente y recoja las cartas que puedan llegar al buzón, así no se acumulan y parece que hay gente en casa.