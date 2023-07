Lío y desconcierto entre ganaderos y agricultores sobre las diferentes líneas de ayudas por la sequía

Tras las ayudas concedidas por la Junta de Castilla y León y el Ministerio, ASAJA Salamanca ha querido aclarar y resumir a los agricultores y ganaderos de la provincia todo sobre las ayudas para la sequía publicadas y de próxima publicación por el Ministerio y la Junta de Castilla y León.

El pasado 27 de julio en la reunión convocada por la Consejería para informar a las OPAS por los efectos de la sequía y tras varias informaciones respecto al tema, ASAJA Salamanca opina que el sistema diseñado, aun entendiendo la finalidad perseguida de apoyar a los que tienen seguro y a los profesionales, es muy mejorable ya que va a provocar muchos agravios entre profesionales del sector.

Uno de los problemas es que muchos municipios de Salamanca no tienen agricultor con seguro, por lo tanto, la ayuda directa, no la cobrarán. Por otro lado, muchos agricultores utilizan sus cereales para forraje que no están asegurados, pero también ha sufrido sequías.

Lo que hace que sea todo un desconcierto para los ganaderos y agricultores y no puedan tener nada claro al respecto.