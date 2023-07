El árbitro salmantino Alejandro Estévez cuenta como se vive un partido de Champions League desde dentro: "Es una experiencia que jamás olvidaré"

Ser protagonista de un partido de Champions League es uno de los mayores objetivos a los que puede aspirar un profesional del mundo del fútbol. Y no hablamos solo de jugadores, sino también de un estamento que es imprescindible para la práctica de este deporte como son los árbitros.

Un salmantino ha tenido la suerte de vivir un encuentro de la máxima categoría continental desde dentro. Este es Alejandro Estévez Iglesias, árbitro asistente de Primera División, que estuvo presente en el choque de la fase previa de la Champions League entre el Dinamo Zagreb y el Astana junto al colegiado Cuadra Fernández y el árbitro asistente Masso Granado. "Ha sido una experiencia inolvidable. Es un sueño hecho realidad y donde todos queremos llegar. Está claro que arbitrar un Mundial tiene que ser impresionante, pero la Champions League es una ilusión que cualquier árbitro tiene. Significa ser árbitro internacional y eso son palabras mayores. En el momento justo antes de comenzar el partido te acuerdas de tus principios como árbitro aquí en Salamanca", comentaba Estévez Iglesias.

Recuerda el momento en el que a través de un mensaje de su árbitro Cuadra Fernández se entera de la posibilidad de que puede cumplir uno de sus sueños. "El sábado 1 de julio me comenta que si todo va bien tendríamos partido en la fase previa de la Champions, pero no es hasta 20 días después cuando se confirma todo. Esas casi tres semanas se me hicieron eternas, y una vez que ya se que me voy a Zagreb es cuando empiezan un poco los nervios", asegura el árbitro salmantino.

Era un viaje más largo de los habituales para él pero "con la misma preparación de siempre", aunque el propio Alejandro Estévez reconoce que vivir un partido así desde dentro es "otro ambiente".

Ya son dos años los que lleva el joven salmantino como árbitro asistente de Primera División. "Estoy muy contento, las cosas están saliendo muy bien, y me he adaptado sorprendentemente rápido a la Primera División sobre todo al ritmo de juego que es muy diferente", concluye.