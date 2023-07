El acuerdo extrajudicial al que ha llegado Loli, 'La quiosquera' con Isabel Pantoja

Se llama Dolores del Pozo Izquierdo, pero todo en televisión se la conoce como 'Loli, la quiosquera'. Una mujer que le prestó la friolera cantidad de 76.000 euros a Isabel Pantoja para que no entrase en prisión y que denunciaba hace unos meses públicamente que no le había devuelto ni un solo euro. Ahora, gracias a 'Así es la vida' hemos sabido que ha llegado a un acuerdo extrajudicial con la tonadillera.

El reportero José Domingo Bueno ha localizado a Loli y ésta le confesaba que el conflicto que tenía con la cantante parece estar solucionado: "Todo está correcto", pero se mostraba parca en palabras y era el periodista el que daba la información: "Te tiene que pagar en diferentes plazos 19.000 euros y ya te ha pagado algunos" a lo que ella misma confirmaba: "No puedo especificar más".

Parece que en este acuerdo extrajudicial al que han llegado ambas habría una condición, que Loli no hablase más en los medios de comunicación de ella. Por eso la quiosquera no entraba en detalles, pero sí que aseguraba que sigue admirándola "como artista sí, no tiene nada que ver, teniendo ella un problema conmigo o yo con ella, no le quito como artista lo que vale porque no hay otra".

"Se perdona, pero no se olvida" confesaba Loli, quien parece estar esperanzada en este momento por haber llegado a este acuerdo con la tonadillera, ya que en sus últimas apariciones en televisión daba por hecho que nunca recuperaría ese dinero que tanto le costó conseguir.

"Si todo va correcto, lo que esté firmado y lo que tenga que cumplir todo va correcto, ya está" explicaba cuando se le preguntaba cuál es el siguiente paso que van a dar. De esta manera, parece que Isabel está saldando su deuda con la quiosquera y "si todo va bien" tendrá su dinero cuando pasen unos meses.