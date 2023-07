Desvelado el calvario que ha vivido Chabeli Navarro por culpa de Bertín Osborne: "Lloraba todas las noches"

La semana pasada conocíamos gracias a la revista Lecturas el testimonio de Chabeli Navarro. Durante estos últimos meses había estado callada, pero al trascender que Gabriela Guillén va a ser madre de Bertín Osborne, la que fuera participante de 'MyHyV' decidía romper su silencio y desvelar el romance que tuvo con el presentador, su embarazo y su posterior aborto.

Aunque apareció en 'Fiesta' el fin de semana pasado, Chabeli no ha vuelto a hablar públicamente sobre la polémica con Bertín, de hecho lo único que expresado ante las cámaras es que se sabrá toda la verdad. Sin embargo, este jueves aparecía en el plató de Sonsoles Ónega su madre, Isabel.

Ésta mostraba su malestar al ver que el testimonio de su hija se está cuestionando, ya que "vosotros sabéis mejor que yo la trayectoria de este señor y estáis dando por ciertas cosas que dice que no son verdad". Isabel no entiende que "a mi hija por respirar se le piden pruebas, y yo creo que deberíais de pedirle pruebas a todo el mundo" aseguraba en el plató de 'Y ahora Sonsoles'.

Isabel desveló que era Bertín "el que insistía en que se vieran" y que veía a su hija a gusto porque "le hacía sentir bien, le llevaba a tomar una copa, a cenar. Yo veía a mi hija ilusionada y a veces escuchaba como él le dedicaba canciones por teléfono".

Cuando Chabeli le confesó que estaba embarazada del presentador, Isabel se quedó impactada: "Me quedé a cuadros, cuando me lo dijo no le vi preocupada, pero a raíz de comentárselo a él, vino todo el calvario" desvelaba, ya que "la veía llorar todas las noches, porque ella cambió".

Isabel reflexionó en directo explicando que veía a su hija "llorar todas las noches" cuando decidió abortar "porque ella cambió" ya que Chabeli "no me comentó que quería hacerlo. No estuve a la altura como madre, porque si lo hubiera sabido le hubiera acompañado a la clínica".

La invitada explicó que su hija "fue a la clínica que él le aconsejó, porque era de su confianza, que me dijo que no tuvo que rellenar ni un papel y encima dice que ya no la volvió a ver más y no sabe si estaba embarazada o no".

Sin pelos en la lengua y molesta con las declaraciones que ha hecho Bertín a través de los comunicados, Isabel quiso mandarle un mensaje muy directo: "Usted no se ha preocupado de saber cómo ha salido mi hija de la clínica. Ni la llamó, aunque fuera para decirle: '¿Oye estás bien, cómo ha salido?'".

Por último, Isabel no quiso entrar en confirmar o desmentir si es cierto que existe entre su hija y el cantante un contrato de confidencialidad, pero sí que advirtió que "va a salir y vais a ver el porqué de todo. Va a ser muy importante".