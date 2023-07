López Chaves, tras su gran triunfo en Santander: "He disfrutado muchísimo toda la tarde"

Tremendamente feliz y exultante por el gran triunfo conseguido en su despedida de la plaza de toros de Cuatro Caminos en Santander, Domingo López Chaves atiende a SALAMANCArtv AL DIA en su habitación del hotel aún enfundado en el traje de luces: "Ha sido una tarde muy bonita. Tenía muchísima ilusión por estar en esta plaza, en Santander y en la Feria". El charro no quiso pasar por alto "agradecer al empresario por darme la oportunidad de anunciarme en esta cita".

López Chaves valoró así el juego de su lote de La Quinta: "Han sido dos toros extraordinarios de una ganadería a la que tengo mucha fé porque entendiendo a los toros, embisten. A los dos los he podido cuajar y la gente lo ha visto, lo ha vivido y yo lo he disfrutado mucho". En ese triunfo logrado en Santander ha sido clave la prodigiosa inteligencia y madurez del torero de Ledesma, realizando dos faenas a más y en las que además la espada que tantos triunfos se ha llevado en otras ocasiones, funcionó como un cañón: "Los dos toros al principio a lo mejor no te lo daban todo, pero tenían un fondo bueno y lo han sacado. Los he disfrutado muchísimo. Además también la espada ha entrado, que es necesario para que lleguen las orejas y el triunfo".

Durante toda la tarde se ha vivido un clima de cariño y reconocimiento a toda una trayectoria, algo ante lo que López Chaves se muestra un tanto abrumado: "La verdad que todos los compañeros me están brindando toros, en cada plaza por donde voy me pegan una ovación después del paseíllo y es increíble. De verdad siento que no me merezco tanto el cariño que estoy recibiendo".