Cacharrón, Tur, Álvaro Gómez y Carlos Giménez, presentados como jugadores de Unionistas: "Me hablaron maravillas"

Cacharrón, Tur, Álvaro Gómez y Carlos Giménez han sido presentados como jugadores de Unionistas de manera oficial para la temporada 2023/2024. Por ello, los cuatro futbolistas han compartido sus impresiones del club ante los medios de comunicación locales.

CACHARRÓN

"El ambiente con 4.000 personas es increíble aquí, ya lo viví el año pasado. Eso es algo que no pueden decir todos los clubes de Primera RFEF. ¿Titular? Hoy en día ya no existe lo de portero titularísimo y suplente".

ÁLVARO GÓMEZ

"Estoy muy contento de estar en casa y ya tocaba volver. Coincidí con Dani Ponz en el Alzira y su estilo de juego me gustó mucho".

JORDI TUR

"Tengo ex compañeros y me hablaron maravillas. Mi temporada en Soria fue muy mala en lo individual y colectivo. Le agradezco a Rubén traerme aquí para olvidar lo pasado".

CARLOS GIMÉNEZ

"No dudé en venir aquí. Me hablaron muy bien del proyecto, de la afición y de la ciudad. Leal me dijo maravillas de este sitio".