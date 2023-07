La lucha de la PLAFHC para hacer frente a la Hepatitis C

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Salamanca nació en el año 2005 con el objetivo de que los tratamientos existentes llegaran a todos los pacientes. Acceder a los nuevos tratamientos para todos los afectados por la enfermedad y la posterior puesta en marcha del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC) era primordial. Y lo han conseguido.

La hepatitis C no se transmite por contacto directo; tocarse, abrazarse, beber del mismo vaso o incluso compartir un plato de comida, no influyen a la transmisión del virus. El virus de la hepatitis C se transmite principalmente por sangre, por la exposición de la piel o de mucosas y fluidos sanguíneos afectados con el virus.

Desde hace más de una década, cada 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, una fecha que coincide con el nacimiento del médico Baruch Samuel Blumberg, descubridor del virus de la Hepatitis B.

En Salamanca, en el año 2005 comenzó la andadura de la Plataforma. Tal y como recuerdan desde la misma “en aquel momento empezamos a ver que se había descubierto una medicación que curaba la Hepatitis C”. Hasta entonces, los pacientes se sometían a un tratamiento que era “muy duro”, como fue el Sovaldi e Interferon Ribavirina. “Un tratamiento durísimo que mucha gente tenía que interrumpir porque, a parte de generar en el cuerpo dolor, afectaba a nivel neurológico, había gente que se intentaba suicidar”, recuerda, lo que califican como “una medicación terrorífica”. Además, tenía muchos efectos secundarios y la posibilidad de curación también era muy baja. “Queríamos dejar eso atrás y empezar a recibir los nuevos porque sus efectos secundarios eran bastante bajos y además curaba prácticamente al 100% la Hepatitis C”. Sin embargo, no les recetaban esa medicación, y “no sabíamos por qué”.

En este sentido, desde la Plataforma explican que después de informarse descubrieron que “el lío estaba en las farmacéuticas. Empezaron a dar tratamientos a cuenta gotas y a gente que ya tenía un grado de afección en el hígado muy elevado, con cirrosis muy adelantada”, recuerdan. “Nosotros queríamos que el tratamiento fuese para todos, y en especial que la gente que tuviera tratamientos iniciales accedieran más rápidamente y así que no tuvieran que pasar por todas las fases hasta llegar a cirrosis para que le dieran la medicación”. Fueron años de lucha, de reuniones, de salir a la calle y reclamar. Unas escuchas que finalmente fueron escuchadas.

Pero no terminaban ahí. En Salamanca tampoco había ningún escáner, instrumento que se utiliza para detectar y ver cómo estaba el hígado, un escáner que se llama fibroescam. “Se consiguió también a base de insistencia, pero ahora ya hay en el hospital”, aseguran.

Pero su lucha no terminaba ahí. Además de conseguir un tratamiento para todos los pacientes, solicitaban que se hicieran cribados entre la población, porque muchos no saben cómo se han contagiado.

En este sentido, el pasado año 2022 la ciudad de Salamanca comenzó a formar parte del Movimiento Ciudades Libres de Hepatitis C, conocido como #hepCityFree. En su presentación, desde el consistorio señalaron que con esta incorporación se ponía a disposición de esta red “nuestros recursos técnicos y humanos” para avanzar en la detección de los casos no diagnosticados, favorecer el diagnóstico y tratamiento tempranos y evitar nuevos contagios para la eliminación de la enfermedad en España.

Desde la plataforma hacen hincapié en estos cribados, en especial desde Atención Primaria. “Cuando te haces una analítica, que es lo que comentábamos nosotros, ellos ya tienen un dossier de lo que es la población de riesgo. Consideramos que cuando una persona se va a hacer una analítica, sería recomendable que le hicieran también esta prueba, que ahora mismo es rapidísima en esa misma extracción, y pueden diagnosticar así los casos que pudiera haber”, destacan. Cribados selectivos con poblaciones de riesgo y siguiendo las horquillas que existen.

Alrededor de 100 personas han llegado a formar parte de la Plataforma en algún momento. “La gente no quería dar la cara. Se asustaba, te llamaban y no querían visibilidad porque muchas personas querían enfrentarnos con la sociedad. Había falta de información, se pensaba que la enfermedad solo afectaba a gente drogadicta y costó demostrar que eso no era cierto”, explican. “Hemos pasado por unas situaciones increíbles, pero al final conseguimos demostrar la verdad, y se dio a conocer que antes no había habido ningún control sanitario, y que muchas personas se podían infectar, por ejemplo, al ir a vacunarse”.

En la actualidad siguen en marcha, pero no tan activos, “porque, por suerte, hemos conseguido resultados de todas nuestras reivindicaciones”, aseguran. Aunque recuerdan que fue “una larga lucha que duró mucho tiempo. Muchos años, día a día para conseguir nuestros objetivos. Algo que hicimos y seguimos haciendo de manera totalmente altruista, porque la Plataforma de Salamanca se negó a recibir ayudas”.

Con los nuevos tratamientos, “se puede tener algún efecto secundario, pero ahora son mínimos y la curación es casi del 100%”. En la actualidad hay en el mercado diferentes tratamientos y cada vez se está más cerca de la erradicación de la Hepatitis C, que es el objetivo principal.