Feijóo no perdería y todos ganaríamos

En Génova no se llega a comprender este terrible batacazo dado en las urnas. Pero han sido los españoles con sus votos quienes vuelven a dar la oportunidad de –no mentir- Cambiar de opinión a Sánchez. Olvidan que Pedro Sánchez es capaz de pactar con el diablo antes que dejar la poltrona.

En nuestra querida España han caído muchos tabúes, demasiados después del 15 de M, pero estamos a tiempo de recuperar el significado de TABÚ. Hay opciones válidas al interés general. ¿Cuáles? La posibilidad de que los dos grandes partidos gobiernes juntos. Puede resultar asombroso, pero es la única forma de hacer que España comience a trabajar- tanto a nivel nacional como autonómico

El mayor tabú de los muchos rotos ha sido por el PSOE, que ha decidido formar coalición para formar gobiernos con aquellos que dijo no iría ni a tomar un vaso de agua. Pero no ha sucedido así, y la investidura pasó por pactar con un expreso etarra, acuerdos con los batasunos y muy pronto gobernará sin haber ganado las elecciones -algo inaudito en nuestra democracia con un profugo de la justicia.

Núñez Feijóo haría el mejor servicio a España si ayudara a formar gobierno de coalición con Sánchez. Tal que hacen las grandes democracias: Francia, Viena, Alemania... Recuerdan aquel 2015 en que Iglesias listó ministerios a cambio de entrar a formar parte del gobierno.

El PP debe detallar que ministerios está dispuesto a dar a los socialistas en un Ejecutivo liderado por él mismo. Me parece una propuesta coherente. Recuerdan el CARA A CARA cuando le ofreció a Sánchez que gobernara la lista más votada y la respuesta... se la espera.Él feliz en la Mareta.

Muchos han nacido ayer y se les puede blanquear lo sucedido en España a manos de la ETA. Nos hemos quedado perplejos y hoy sabemos que Pedro rechazaría el ofrecimiento y que sus fieles votantes le aplaudirían. El prófugo de la justicia Carlos Puigdemont desea carta blanca, referéndum e independencia para Cataluña a cambio de su voto.

Los esperpentos de mi paisano, Ramón María del Valle-Inclán, se quedan cortos ante el panorama que se nos presenta. Lo correcto no la esquizofrenia en la que vivimos. Les propongo salir del estado en que se instaló España y formar un gobierno fuerte, ser una verdadera democracia y ser respetados por UE y el resto del mundo. En sus manos está y sinceramente no veo voluntad.Se han hecho una euforia fuera de lonormal entre perdedores. Y por favor el PP no deje que la calorina apague que sido el partido mas votado.