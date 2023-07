Educación deportiva para disfrutar de la belleza del fútbol.

En España falta cultura deportiva; si no eres el uno, eres mierda”. (Feliciano López, tenista).

Si desde niños formuláramos unas cuantas premisas de educación deportiva en el fútbol, y las cumpliéramos, podríamos ir seleccionando un grupo de ellas con una misión a futuro de la que ahora se carece, mejoraría la educación deportiva:

1.- Es verdad que el fútbol enseña valores al que lo practica. Pero necesitamos mecanismos para que los aficionados asuman dichas enseñanzas y ganen en habilidades sociales que consigan metas positivas y duraderas.

2.- Un objetivo evidente es la superación de frustraciones que se producen, inexcusablemente en las derrotas, lo que requeriría una gran autoestima que permitiera hacerse más fuertes ante esos estados de ánimo derrotistas. Por supuesto, ello ayudaría a la superación del máximo de obstáculos y convencerse de que no siempre toca ganar aunque ello implique un mejor aprendizaje en las pérdidas.

3.- No caer en actitudes vanidosas es fundamental, por lo que debemos aprender a ganar y a perder. Sin dejar de confiar en las posibilidades del individuo. Sabiendo que “saber ganar” es muy difícil…

4.- El reconocimiento al esfuerzo es esencial. Si el único “feetback” que se recibe es una ristra de críticas cuando se pierde, el miedo a la competición y a sus líderes se apoderará de los futbolistas.

5.- Y la superación es un logro.

6.- El miedo es bueno en lo que se refiere a mantenerse atentos a la superación de los objetivos mediante una lucha activa. Sin dejarse apoderar por la inacción.

7.- La confianza es capital como pilar básico para conseguir victorias.

8.- La ilusión y la motivación en la gasolina de los sueños. No hay que ponerse límites.

9.- La suerte es una falacia que no debe coartar el esfuerzo y la perseverancia.

10.- El pensamiento positivo ayudará a mantener la mejora en los objetivos.

11.- Aprender jugando es lo ideal.

12.- Si no aprendes a perder, nunca disfrutarás con la felicidad de la victoria.

Además de los puntos señalados, me parece genial plasmar estas ideas de Robert J. Sternberg, psicólogo, cuando declaró (ElPaís, 20.junio.2023, Elisa Silió): “Está convencido de que la enseñanza no debe limitarse a la transmisión de conocimientos, sino insistir en el desarrollo integral de la inteligencia”. (…) “También se necesitan habilidades prácticas para comunicar las ideas de una manera que la gente pueda entender”. (…) “También deberíamos ensalzar cómo trabajar con otros, porque esa es la forma en que se resuelven casi todos los problemas del mundo real”. (…) “No es cierto que tengas un coeficiente intelectual tuyo, tus habilidades intelectuales están cambiando constantemente. La inteligencia es algo que vas aprendiendo”. (…) “A veces parte de la inteligencia es adaptarse o a veces cambiar de entorno”.

Por último, me pareció trascendental la esencia de una manifestación que Kroos, jugador del Real Madrid, hizo después de su renovación con los madridistas. A mí me resulta de lo más bello que haya conocido en el fútbol y, efectivamente, es toda una enseñanza que guía nuestra naturaleza. “Mi abuelo me escribió y me dijo “gracias por seguir jugando”. Se me puso la piel de gallina”.

Salamanca, 26.julio.2023.