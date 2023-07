Casi medio centenar de partidos este martes en el XXI Open Ciudad de Béjar

Con casi medio centenar de partidos, 48 concretamente distribuidos en diez turnos desde las 8:30 de la mañana, esta claro que el martes, 25 de julio, en el XXI Open Ciudad de Béjar se ha ganado a pulso el calificativo de 'Megamartes'.

Y no solo por la cantidad de partidos, sino por la calidad de los mismos, pues ya entran en liza algunas de las fases finales, en concreto las de los cuadros juveniles masculinos.

Y esto hace que hayamos vivido partidos épicos resueltos en el super-tie break, como los duelos entre Alejandro Chamorro vs Rubén Soriano 75 46 105, Alvaro Fernández vs Javier Suárez 64 46 119 o Pablo Rueda vs Marcos Valdés 46 63 107, que han mantenido la emoción hasta el último punto.

Sin duda, La Cerrallana ha sido una gran fiesta del tenis.

Y mañana miércoles sigue la acción con la entrada de las fases finales juveniles femeninas y los primeros partidos del cuadro final absoluto masculino…

