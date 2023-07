ABUELOS: CON LOS AÑOS PRECISOS

No es de extrañar, que habiendo a lo largo del año un día dedicado, incluso, a las cosas más extrañas, así como a otras causas nobles y entrañables, el caso es, que no hay día que pase, que no sea de señalado cumplimiento y manifestación. En la misma ya tenemos también el día del abuelo, que se cumplimentara el 26 de Julio, y sinceramente me gusta que el abuelo tenga su reconocimiento, sea homenajeado, y ponderado con justicia, toda vez que desde hace buena cantidad de años es una pieza importante en el núcleo familiar, y hoy son muy numerosos aquellos que tienen la gran responsabilidad de encargarse de sus nietos. Y no solo eso, sino que no son pocos los hijos, que abusan de sus servicios, y les imponen una tarea convertida en constante obligación. Todo esto a mayores, de haber dejado una huella impagable, por esta España cuyos gobernantes de hoy, le maltratan.

Puede ser; que a medida que vamos haciéndonos viejos observamos que cuanto nos rodea se va transformando irremisiblemente ante nuestros ojos; parece como si los hombres fueran distintos de los que conocimos en nuestra juventud, que las cosas suceden de otra manera que antes. Y, como encontramos otras costumbres, otras leyes y otro ambiente, llegamos incluso, a pensar que es otro el horizonte que tenemos a nuestro alrededor ¡Cuantas cosas han desaparecido! ¡Cómo han cambiado los gustos, y como las preferencias y las prioridades en la vida! ¡Pero cabe preguntar! ¿Es el ser humano de hoy más feliz que el de ayer?.

Constantemente se critica a las personas mayores, por no adatarse al mundo moderno, a sus técnicas, comunicaciones, redes sociales, y otras nuevas tecnologías (cuando muchos años atrás, eran considerados, “sabios” a los que se les escuchaba con respeto y se les pedía consejo en cualquier, ámbito de la vida, estos constituían un foro y una herramienta vital, pues la experiencia de haber resistido a otras épocas, tenía un valor y fundamento reconocido).

Sin embargo, nosotros – con los años precisos- nos responsabilizamos, por todo lo que hemos hecho, que no ha sido poco, y no culpabilizamos a nadie por ello. Y tras una serena meditación, nos gustaría señalar que; a pesar de haber llevado el pelo largo, de haber vivido una revolución sexual, una posguerra, una transición, una adaptación industrial, habernos revelado contra ciertas imposiciones y valores dictatoriales inculcados, y de haber bailado con los Beatles y los Rolling Stones:

No fuimos nosotros los que eliminamos la melodía de la música.- El talento y el ingenio de las creaciones artísticas-.- La buena voz a la hora de cantar-. El orgullo por nuestra apariencia exterior. La cortesía al conducir.- El romance en las relaciones amorosas.- El compromiso de la pareja.- La responsabilidad de la paternidad.- La unión de la familia.- El aprendizaje y gusto por la cultura.- El sentimiento de patriotismo.- El rechazo de la vulgaridad y la grosería.- La escena de la Navidad de escuelas y ciudades.- El buen comportamiento intelectual.- El refinamiento del lenguaje.- La dedicación a la literatura.- La prudencia a la hora de gastar.- La ambición por ser alguien en la vida.- Ni tampoco sacamos a Dios del gobierno, de las escuelas, de los hospitales y de nuestra vida.- El respeto a los demás, a las mujeres y ancianos.- Y por supuesto que no somos los que eliminamos la paciencia, y la tolerancia de nuestras relaciones, ni nuestra iteración con los demás.

¡En efecto; ya soy una persona mayor!... Pero desde este atalaya todavía puedo ejercer la crítica, y la denuncia, puedo contar alguna historia incluso, algún chiste, y no soy un frustrado cascarrabias intransigente. Simplemente que tengo la edad para decir- que hay cosas que ya no me gustan… Ya no me gustan la congestión del tráfico, ni las muchedumbres, ni la música alta, ni los niños gritones, ni los perros que ladran y ensucian en la ciudad, paseos, parques y jardines, ni ciertos políticos que engañan, ni lo mal que me trata el Ayuntamiento, ni tantas otras cosas que podría recordar.- Pero, si deseo seguir disfrutando de la vida que me quede-. Eso sí, respetando a los demás y que los demás me respeten a mí. Espero de las personas mayores que entiendan esto, a buen seguro que muchos también sintonizan, con esta reflexión y dichas inquietudes no están muy distanciadas entre unos y otros. Y, del resto que tengan presentes- que algún día también serán mayores. También se sentirán… Con los años precisos.

Fermín González salamancartvaldia.es (blog taurinerías)