Las milongas de la vida, nueva propuesta musical de Toño Blázquez

El poeta y cantautor Toño Blázquez inicia en el mes de agosto una serie de conciertos en los que ofrecerá una novedosa propuesta musical basada en una expresión artística muy conocida y desarrollada tradicionalmente en países latinoamericanos del cono sur, como Chile, Ecuador, Perú, pero arraigada fundamentalmente en Argentina.

Se trata de la Milonga. La base instrumental es la guitarra, pero con textos originales escritos en los últimos meses por Blázquez. Letras que hablan de la condición humana y sus avatares existenciales, la libertad, el amor, la soledad, la vejez, la injusticia o ese especial arraigo emocional que tenemos con nuestras mascotas.

Blázquez tiene inspiradores de cabecera a artistas como Atahualpa Yupanqui, Horacio Guarany, Mercedes Sosa, Soledad Bravo, Rafael Amor, Víctor Jara, Jorge Cafrune o Facundo Cabral, cantores comprometidos en su trayectorias artísticas con las clases más humildes y desfavorecidas de sus países. Grabaciones como Si se calla en cantor, No me llames extranjero, El Arriero, Te recuerdo Amanda o No soy de aquí, son no ya canciones, sino himnos-oraciones que han quedado grabados en la memoria colectiva de varias generaciones.

La razón de esta nueva propuesta de Toño Blázquez es reivindicar el significado como altavoz social que tuvieron estos artistas, comprometidos con la realidad social de su tiempo, perdiendo varios de ellos la vida en el empeño.

Los primeros conciertos tendrán lugar en Majuges (día 5), Macotera (día 6) y Ledesma (día 12. La noche en vela).