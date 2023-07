Sumar no logra su objetivo en Salamanca, pero "tiene espacio todavía para seguir creciendo"

El nuevo proyecto progresista que agrupaba distintas formaciónes, Sumar, no ha logrado el diputado al que aspiraba en la provincia charra. Su candidato a la Cámara Baja, José Luis Sánchez, reconocía a SALAMANCA AL DÍA que "los resultados no son los que pretendíamos, no se ha conseguido el segundo diputado progresista, y los resultados en CyL tampoco son favorables".

No obstante, matizaba que "si es verdad que Sumar es una fuerza nueva, hemos hecho una campaña muy intensa y a lo largo de este tiempo hemos visto que Salamanca es muy diversa y Sumar tiene espacio todavía para seguir creciendo, para reconectar con gente, atender sus necesidades y seguiremos trabajando en esa línea".

Por lo tanto, la formación de Yolanda Díaz tratará de continuar creciendo en Salamanca.

Foto de David Sañudo