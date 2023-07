Luis Francisco Martín: “Un mes pasa rápido, pero estamos trabajando mucho y de forma constante”

Pregunta: ¿Qué balance hace de su primer mes al frente del Ayuntamiento de Béjar?

Respuesta: Un mes pasa rápido, pero el trabajo ya ha sido mucho y constante. Estamos satisfechos por la labor que estamos realizando, somo un equipo nuevo que veníamos de no gobernar y nos hemos encontrado un ayuntamiento con toda la vorágine del verano: Muchos trabajadores de diversos departamentos tienen derecho sus vacaciones, problemas acumulados, mucha herencia envenenada…El rodar diario de una ciudad, como es la limpieza viaria, el desbrozado o el servicio de transportes, estaba mal y nos hemos puesto manos a la obra para cambiarlo. Por mi parte he estado muchos días fuera buscando a futuros inversores, aquí no va a venir nadie si no se le busca y atrae. A todo eso hay que sumar el parón que sume en ciertas gestiones esta convocatoria de elecciones municipales. Si te soy sincero, me ha cambiado la vida, pero estoy cumpliendo un sueño.

El anterior equipo de gobierno del PSOE y el Gobierno central de Sánchez dejaron acordadas diversas actuaciones para la ciudad de Béjar, como las obras de mejora del Museo Mateo Hernández y la “humanización” de la N-630 ¿Van a continuar estos proyectos?

Por supuesto. Yo jamás quitaría algo que han realizado otras corporaciones, otros no pueden decir lo mismo que lo primero que hicieron fue quitar lo hecho por el PP. Yo vengo a sumar. Estamos analizando los diferentes departamentos y evaluando la personal en qué parcela puede dar lo mejor de sí, haciendo inventario de todo, que está todo sin inventariar. No podemos permitirnos desastres como vehículos que pasen más tiempo en el taller que en funcionamiento y pido comprensión a la ciudadanía, poque estamos con un presupuesto que nos han dejado de herencia muchas partidas agotadas. Vamos a llegar como podamos hasta fin de año, sin perder los servicios que se prestan a los bejaranos y en los siguientes presupuestos los haremos ajustados a las necesidades de Béjar.

Leyendo entre líneas … ¿Será necesaria realizar modificaciones presupuestarias a algunas partidas en los próximos meses?

Yo espero que no tengamos que hacerlo antes de fin de año, a menos que sea para una inversión importante, por ejemplo, por la llegada de algún proyecto de futuro o solicitar una subvención que nos sea útil y tengamos que poner una parte del porcentaje económico, pero que beneficie a traer inversores a la ciudad, con riqueza y creación de empleo.

¿Qué va a ocurrir con el Centro de Concentración Deportiva de La Covatilla que dejó el gobierno socialista?

Primero, sigo sin entender el por qué se licitó esa obra unos días antes de las elecciones municipales, cuando aún no están los permisos pertinentes del ayuntamiento de La Hoya, que no ha dado ni la licencia de obras ni la medioambiental. Y, sin embargo, ya está adjudicada a una empresa. Nuestros servicios jurídicos están analizando todo este tema a fondo, porque es muy delicado.

El anterior alcalde socialista aseguró en su momento que todos los permisos estaban en regla y que prueba de ello era el visto bueno dado al proyecto por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca…

Bueno, vamos a preguntar a ambas instituciones, porque estamos hablando de una inversión importante y queremos tener el respaldo de nuestro equipo jurídico. Si el proyecto esta licitando en tiempo y forma y tenemos todos los permisos incluidos los del ayuntamiento de La Hoya, esa obra se realizará. ¿Qué nosotros lo hubiéramos enfocado de otra manera? Pues si, pero si esa obra está todo correcto en cuanto a la legalidad vigente, se hará. Ya que hablamos de la estación, déjeme decirle que estamos en contacto con expertos en otras estaciones para saber dónde invertir esos fondos de la reindustrialización y que tenemos la intención de que La Covatilla sea en el futuro bajo gestión publico-privada, manteniendo la municipalidad de la instalación, pero sacar a licitación la gestión para que una empresa se encargue de eso, porque no podemos seguir acumulando pérdidas en el consistorio. Pero será una vez que se hayan realizado las inversiones que vendrán del Plan de Reindustrialización.

¿Va a ser fluido el diálogo con su socio en el gobierno, con VOX?

Yo creo que está siendo fácil, hay que reconocer que integrantes de la candidatura de VOX han sido en el pasado miembros del PP y compartimos la ilusión por la ciudad de Béjar y tratar de buscar lo mejor para todos los habitantes. Tenemos reuniones semanales entre todos los concejales, los 9 que somos, para conocer en que está trabajando y tener conocimiento de lo que se hace en todas la áreas y esta funcionando bien y espero que sea así durante toda la legislatura.