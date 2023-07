Lo vomitivo de las campañas electorales

Estamos a punto de cerrar esta ignominiosa campaña electoral, que la derecha y la ultraderecha (política, económica y mediática) han convertido en una vergonzosa y vomitiva emboscada hacia el gobierno actual. Y lo han hecho con todas las malas artes existentes: mentiras, manipulaciones, juego sucio, puñaladas traperas y cobardía.

No todo vale para vencer al adversario. En una sociedad moderna, avanzada, pluralista y democrática, las únicas armas que deberían utilizarse son las que dimanan de la razón, el pensamiento crítico, el respeto y la tolerancia y no las patadas en las espinillas, los mensajes falsos e interesados, el insulto y la mala educación. Ésta se ha instalado en todos los círculos de poder a los que ha accedido la derecha y la ultra derecha, que han fomentado y vitoreado el insoportable y barriobajero lema de “que te vote Txapote” contra el gobierno y el resto de la izquierda política.

Tomando como ejemplo el de los debates electorales, el sentido común dice que en cualquier país medianamente digno, los candidatos saben que los ciudadanos tienen el derecho a conocer cuáles son las propuestas de los respectivos candidatos, con honestidad y transparencia. Igualmente saben que deben someterse a las entrevistas que les realicen en los diferentes medios de comunicación. Esto, que parece obvio y de primer curso, no de carrera universitaria, sino de parvulario, ha sido ignorado, a sabiendas y de forma maliciosa en esta campaña electoral, por el candidato del PP, Feijóo –alias Fakejóo-. En primer lugar, por rechazar -antes del comienzo de la campaña electoral- debates en la televisión pública, alegando que este medio no es imparcial, incluso ha llegado a decir que es “alegal” y que es la televisión del presidente del gobierno. En segundo lugar, su conducta sería claramente recriminada por la opinión pública en cualquier país medianamente decente, porque un líder político que sólo acepta debates si se dan ciertas condiciones, es claramente un personaje público mediocre y cobarde. También ha rechazado Fakejóo entrevistas en medios de comunicación que rechaza como el periódico El País, eldiario.es o la emisora de radio Cadena Ser. Eso sólo tiene un calificativo: sectarismo político. Su esquizofrenia política es palpable, porque están imputando parcialidad a ciertos medios de comunicación, sabiendo, como todos conocemos, la manipulación que existe en algunas cadenas de televisión regional, como Telemadrid o las denuncias al respecto que sistemáticamente vienen realizando profesionales de la televisión gallega. Ya se sabe, “piensa el ladrón que todos son de su condición”.

Pero en España, los medios “adictos” a la derecha y la ultra derecha relegan el derecho de los ciudadanos a una información veraz reconocido en el artículo 20.1c) de la CE a un segundo plano, priorizando las ansias de derribar a Pedro Sánchez y el apoyo incondicional a Fakejóo, aunque éste mienta sistemáticamente y de forma patológica. Y hay pruebas irrefutables de las mentiras y manipulaciones. Mencionar todas nos daría para escribir artículos diarios de aquí a final de año, por lo que sólo haré alusión a las más relevantes: miente Fakejóo cuando no reconoce los logros económicos del gobierno de Sánchez como la bajada del desempleo –histórica, producto de una reforma laboral que no apoyó el PP-, el incremento del PIB muy por encima de los países de la UE o el del SMI o las ayudas a las familias (bajada del IVA de productos de primera necesidad, ayudas al transporte, a los jóvenes, etc.) o el incremento de las pensiones –muy por encima del 0,25 de los gobiernos de M. Rajoy-, entre otros logros; miente Fakejóo cuando dijo que los gobiernos del PP habían mantenido el poder adquisitivo de las pensiones –falsedad y manipulación por la que le sacó los colores una excelente periodista de la cadena pública, Silvia Intxaurrondo y a la que no tuvo ni el valor ni la decencia de pedirle disculpas, como él exigía de ella si tenía la razón en el embuste manifestado-; miente Fakejóo cuando ha dicho que, a pesar de las fotos existentes y la relación de amistad con un narco condenado –Marcial Dorado-, desconocía que este ciudadano fuera un narco o un contrabandista porque “entonces no había internet ni google”, sabiendo que hay pruebas de informaciones de varios periódicos –entre ellos los de la cuerda ideológica de la derecha y la ultraderecha- que desmontan sus falsedades; miente Fakejóo cuando dice que el único partido que no firmó el Pacto de Estado contra la violencia de género fue Podemos, cuando quién no ha firmado ha sido Vox; miente Fakejóo cuando niega los pactos de PP y Vox en varias CCAA y en centenares de ayuntamientos de todas España, en muchos de ellos no siendo el PP la fuerza política más votada en los comicios de mayo; miente Fakejóo cuando intenta transmitir a la ciudadanía que puede haber “pucherazo” con el voto por correo. Y así llenaríamos la memoria del disco duro de un ordenador. Miente Fakejóo hasta cuando quiere decir la verdad reconociendo haber dicho algunas “inexactitudes”. No son inexactitudes, son falsedades realizadas a propósito y maliciosamente.

Por cierto, a Fakejóo se le llena la boca pidiendo a los ciudadanos una mayoría amplia para gobernar. Señor Fakejóo, gobernar con mayorías absolutas es muy fácil, porque no se gobierna, se impone; lo difícil es gobernar pactando y, desde luego, usted si tiene que gobernar pactando, lo haría con cualquiera, incluidos los que reivindican la memoria del franquismo y sus tácticas de eliminación al disidente, recortando derechos fundamentales, con censuras a la cultura y negación de derechos a colectivos LGTBI y negación de la verdad, la justicia, la reparación y la dignidad de las víctimas de la dictadura franquista, muchos de ellos sepultados aún en ignominiosas fosas comunes. Y todo ello, a pesar de las recomendaciones de Naciones Unidas al respecto. Aunque no sé de qué nos extrañamos, porque el PP fue creado por un ex ministro franquista, Fraga Iribarne. Los lazos ideológicos entre muchos de los líderes del actual PP y los de la dictadura franquista siguen siendo muy estrechos y Fakejóo es discípulo de Fraga.

Pero no sólo miente Fakejóo como un bellaco, sino que sobre todo en sus últimas apariciones públicas parece que ha perdido no sólo el norte y la sensatez, sino también el decoro, la elegancia y el sentido común que se le presume a una persona que quiere dirigir las riendas de un país como España. Y como nunca quiero afirmar nada sin el argumento respectivo, voy a ello. No se puede ser más “machista”, cuando afirma que tal como se presenta Yolanda Díaz en los debates, se ve claramente que sabe mucho de “maquillaje”. Lógicamente, Fakejóo no puede soportar que le dieran un soberano repaso en un debate al que, por soberbia, prepotencia y maldad, no quiso acudir. Le escuece que líderes como Yolanda Díaz o Pedro Sánchez le den cien mil vueltas en capacidad y carisma político. Tampoco se puede ser más cínico cuando en uno de sus últimos mítines y al comprobar que un vendedor ambulante gallego al que conoce, le piropeó diciendo “fenómeno”, dijera que ahí estaba un vendedor ambulante que vendía la ropa más barata que nadie, incluso productos de marca como “Kevin Klein”, en lugar de “Calvin Klein”, apostilló diciendo que no sabía si eran marcas auténticas o no, pero que vendía a precios muy bajos. Con estas afirmaciones, ¿está defendiendo Fakejóo que legalmente haya vendedores de productos falsificados, fomentando la piratería y perjudicando a las marcas auténticas? Esto demuestra claramente que a Fakejóo le traiciona el subconsciente y en el fondo se mueve como pez en el agua en esos ambientes de piratería y de caciquismo político; algo que queda probado no sólo con el apoyo a las falsificaciones, sino también con las “amistades peligrosas” que ha tenido, siendo ya un político activo con responsabilidades de gestión, con narco traficantes como Marcial Dorado.

Otro aspecto que es muy importante resaltar guarda relación con los apoyos internacionales que tiene el señor Fakejóo que, a juzgar por los hechos son pocos, por no decir que ninguno. En cambio, los líderes progresistas y socialdemócratas europeos y latinoamericanos han firmado un manifiesto apoyando a Pedro Sánchez entre otras cosas porque “su liderazgo ha sido clave en Europa para afrontar la pandemia y su candidatura es la que da continuidad a las reformas y que ha hecho de España una referencia mundial”, además de “ser el mejor candidato para hacer frente a una ola de conservadurismo”. Entre los firmantes están el canciller alemán Olaf Scholz, la presidenta de Dinamarca Mette Fredericken, el primer ministro portugués Antonio Costa o el presidente de Brasil, Lula da Silva.