Santolino afronta la primera jornada en la Baja España

Lorenzo Santolino va a librar un intenso duelo por la victoria final en la Baja España, pero tendrá que remontar tras sufrir problemas de desgaste de neumáticos durante la primera etapa, lo que le ha frenado tras un gran comienzo. El salmantino ha acabado la primera jornada de carrera segundo a 2.49 minutos del otro gran favorito, Toscha Schareina, al que ha plantado cara hasta que el neumático trasero ha dicho basta. Ambos están muy aventajados sobre el resto y se jugarán la victoria, como ocurrió el año pasado.

La carrera aragonesa arrancaba este viernes con una doble prueba cronometrada. Primero, a las 7 de la mañana, una prólogo de menos de seis kilómetros para definir el orden de salida. Ahí, Santolino ha empezado su duelo con Schareina (Honda), que ha hecho el mejor tiempo por sólo cuatro segundos de diferencia. Horas después, antes de las once de la mañana, primera etapa en línea, 179 kilómetros en el terreno habitual de la baja, con muchas pistas rápidas y duras y algo de polvo.

Sobre la pista, Santolino ha empezado perdiendo diez segundos, pero después ha marcado los mejores tiempos en los dos siguientes puntos intermedios, hasta el kilómetro 90, y ha llegado líder al repostaje de mitad de carrera. Allí ha llegado ya con algunos problemas de desgaste en el neumático trasero y ha llenado depósito. Con más peso en la moto, ha acentuado el deterioro de la goma trasera y ha empezado a perder tiempo con Schareina, que ha incrementado el ritmo y ha empezado a ponerse por delante.

El salmantino ha tenido muchos problemas de adherencia y ha acabado con su neumático trasero prácticamente plano, lo que le ha costado ceder bastante tiempo. En meta, Schareina ha llegado con el mejor tiempo, 2.45 minutos mejor que Santolino, que en la general está a 2.49 a falta de la última jornada, que tendrá dos especiales para un total de más de 320 kilómetros.

“La prólogo ha sido muy rápida, pero ya me he encontrado bien. He salido segundo a la etapa, antes del repostaje, ya veía que no se me había escapado, veía polvo bastante cerca. Le he recuperado 18 segundos, pero a partir de ahí, al volver a llenar la moto y con el neumático más desgastado me ha costado más mantener esa velocidad, sobre todo los últimos 40 kilómetros. El terreno era muy resbaladizo e iba con el neumático prácticamente ‘slick’, me ha costado más y he perdido tiempo. Nos ha pasado a todos, pero creo que lo he sufrido un poco más que los demás. Ahora, pendientes de la decisión de la organización para poder usar dos juegos de neumáticos. Espero que cambien, porque con una especial ya quedan planos y hacer dos etapa completas es complicado, incluso a nivel seguridad, es fácil caerte fuerte con estas motos que pesan y llevan mucha gasolina”, ha comentado.

En la jornada final los neumáticos pueden jugar un papel clave. La organización ha recibido peticiones para poder usar este sábados dos juegos de cubiertas y no sólo uno como es habitual, y de eso dependerá en buena medida que Santolino pueda recuperar algo de tiempo. Dos sectores, de 155 y 170 kilómetros, determinarán el resultado final. “El rival a batir es Toscha, está muy fuerte, pero no estamos tan lejos y quedan muchos kilómetros, está todo abierto”, asegura.