Estamos en las vísperas de elecciones generales en España. Serán el próximo domingo, día 23 de julio. La normativa electoral exige que el día víspera de las elecciones se dedique a reflexionar y se prescinda de todo tipo de propaganda. Esta vez el día de reflexión es el sábado, día 22 de julio.

¿Qué hacer en el día de la reflexión? Pues eso, reflexionar. Es decir, pensar y sopesar a quién vamos a dar nuestro voto y por qué.

La expresión del pueblo en forma organizada por medio del voto individual de cada ciudadano, de modo que la muestra de la mayoría de los votantes sea la que prevalezca, es la manifestación mejor lograda para la convivencia entre todos los vecinos de una comunidad que quiere mostrarse y convivir democráticamente. Hoy por hoy, dada ya la experiencia de siglos, es la forma de gobierno menos mala de un país o una comunidad de cualquier tipo.

Los votos deberán agruparse de modo que expresen la voluntad mayoritaria de los que componen un pueblo o un grupo humano. Antes de disponerse a emitir su voto, cada vecino debe asegurarse, o por lo menos, intentar favorecer aquellas orientaciones del voto que contribuyen a favorecer a la mayoría de los componentes de la ciudad o el grupo al que pertenecen.

Y para acertar, hay que proponerse lograr el bien común de la totalidad, o por lo menos de la mayor parte del grupo que busca su organización más conveniente. Esto supone pensarse bien qué es lo que entendemos por el bien común. Suponemos que eso es lo que quieren y buscan la mayoría de los votantes.

Encontrar esa buena orientación no es fácil, hay que buscarla en agrupaciones o partidos que también buscan y proponen lo que parece el bien común de la mayoría. Y para lograr el bien común del grupo, hay que tener en cuenta lo que es el bien particular de cada persona de los que están buscando el bien de todos.

La orientación hay que buscarla en los grupos de gobierno, pasado o futuro, que nos ayudan a encontrar lo mejor. ¿Y cómo pueden ayudarnos? Podemos ayudarnos mirando, no sólo a lo que nos proponen para el futuro, sino también cómo han organizado o realizado su gobierno en el pasado si han tenido responsabilidad en el ejercicio de ese gobierno.

Hoy tenemos una doble crisis: la de ignorar cuál es el bien particular de las personas, y la de manipular con la mala práctica o con el ejercicio de la mentira lo que es ese bien particular. Si el conjunto de bienes que deberían contribuir al bien común son ignorados o desfigurados, es inútil intentar encontrar ese bien común.

Por esa dificultad a la hora de reflexionar y tomar decisiones en orden a conseguir un gobierno bien orientado, que no se proponga por ejemplo el abuso del poder o el acaparamiento de las riquezas materiales, hay muchos hoy que no creen en la política o en los políticos y, por eso, se sienten tentados a no emitir su propio voto, desfigurando así la imagen correcta del voto o de la expresión de gobierno que a todos nos conviene.

La irresponsabilidad de la falta de emisión de nuestro voto termina favoreciendo a aquellos que obtienen una mayoría más amplia.

A la hora de orientarnos sobre la dirección correcta del voto, debemos tener en cuenta los bienes más sobresalientes de la persona, como son la vida, desde su concepción hasta el término natural de la misma; la libertad, de modo que cada uno pueda hacer, individualmente o en grupo, aquello que crea lo mejor, teniendo en cuenta la orientación de las leyes, sobre todo la ley máxima de convivencia, a la que damos el nombre de Constitución; los medios materiales y del espíritu que son necesarios para llevar a cabo un vida digna, como la vivienda, el vestido, el alimento, el agua, la salud, la educación, etc.

Sería bueno que todo esto lo tuviéramos en cuenta a la hora de emitir nuestro voto, siguiendo la orientación del grupo al que queremos apoyar.

Entre los bienes superiores que el hombre necesita y que hemos de tener en cuenta, está también la libertad de creencias y la práctica libre de una religión o la ausencia de la misma, siempre con el respeto debido a las personas que piensan diferente de nosotros, o que tienen otro modo de expresar el ejercicio, privado o público, de sus propias creencias.

Espero que estas sencillas reflexiones nos ayuden a plantearnos correctamente la orientación de nuestro día de reflexión, y emitir el voto correcto que en estos momentos necesitamos.