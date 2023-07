"Espero que estos días de fiesta disfrutemos todos mucho y los vengan, que tengan claro que serán bienvenidos"

Con el cronometro en marcha y en cuenta atrás para el comienzo de seis intensas jornadas festivas patronales en Santiago de la Puebla, en la que decenas de actividades para todas las edades serán protagonistas, el alcalde de la localidad, Andrés Mulas, mantiene una entrevista con BRACAMONTE AL DÍA, en la que valorá lo que ha sido su reelección al frente del Consistorio, además de los objetivos que se ha marcado para esta nueva etapa

¿Que ha supuesto personalmente tu reelección como alcalde?

A.M: Personalmente las cosas siguen cómo estos años de atrás, compaginando mi vida personal y laboral con el Ayuntamiento. La verdad es que orrganizando bien el tiempo se puede hacer de todo.

¿Cuáles son los principales objetivos que te has marcado para estos cuatro años?

A.M: Continuar trabajando por el pueblo, dando servicios a los habitantes de Santiago. En este momento estamos esperando la respuesta de la diputación de Salamanca para hacer realidad la depuradora, es lo más inmediato. Además, hace unos meses terminaban las obras de ampliación del cementerio y en breve nos pondremos con la construcción de un módulo nuevo. Seguiremos renovando las redes de abastecimiento y alcantarillado, asfaltando calles en mal estado y arreglando los caminos vecinales.

¿Cuál es actualmente el principal problema del municipio?

A.M: Sin duda la despoblación y las pocas oportunidades para los jóvenes en las zonas rurales.

¿Cuáles son los proyectos o acciones que pretendes llevar a cabo en Santiago hasta el final de este año?

A.M: Pretendemos poder asfaltar una entrada del pueblo, que ahora en estas fechas está muy transitada.

¿Ha sido más difícil la creación del programa de fiestas con las elecciones tan recientes?

A.M: Más difícil no, más compleja, porque a principio de año dejamos contratadas las orquestas, y el resto había que hacerlo después de elecciones, por tanto hemos tenido que estar muy ágiles en la organización, puesto que tomamos posesión el día 17 de junio y a partir de ahí ha sido un no parar!

¿Cómo definirías el programa de fiestas?

A.M: Muy completo, son cinco días llenos de actividades muy variadas y para todas las edades, pensado para que podamos disfrutar todos cada día.

¿Qué esperas de estos días de fiesta?

A.M: Sobretodo que los pasemos rodeados de nuestra gente, nuestros amigos y que disfrutemos, que disfrutemos mucho.

Un mensaje para los santiagueses cómo para los visitantes que vengan estos días:

A.M: Que tengan muy claro que serán bienvenidos, que disfrutaran y estaremos encantados de recibirlos.

