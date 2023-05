Un buen banquete, principal atractivo de las III Jornadas Gastronómicas del Festival Siglo de Oro

La capilla del Colegio Arzobispo Fonseca acogerá el domingo 18 de junio las terceras jornadas gastronómicas del Festival Siglo de Oro de Salamanca. El banquete del Siglo de Oro recreará por tercer año consecutivo el banquete de bodas de Felipe II y María Manuela de Portugal, ofreciendo a 120 comensales un menú basado en la alta cocina de la época.

El restaurante La Cocina de Toño, con el asesoramiento del historiador en gastronomía Julio Valles, colaboran una vez más en esta propuesta gastronómica y cultural, que constituye otro de los reclamos del Festival, y que se convierte al mismo tiempo en plataforma de promoción de las denominaciones de origen de la ciudad y la región.

El precio del menú es de 55€ y las entradas se pueden adquirir, de forma on line, en la web del festival www.festivalsiglodeorosalamanca.com y de forma física en los tres establecimientos concertados con la Asociación de Comerciantes Ciudad Vieja de Salamanca-ACCIVISA: La Favorita C/ Rúa Mayor 20; Regalos Jesús C/ Rúa Mayor 34 y Priority. C/ Rúa Mayor 53.

Los beneficios del banquete serán destinados a la Asociación de Oncología Infantil PYFANO.

Los comensales serán recibidos en el Claustro del Colegio Arzobispo Fonseca donde degustarán vino y jamón ibérico, gracias a la donación de la Asociación de Comerciantes Ciudad Vieja de Salamanca-ACCIVISA.

El menú del banquete estará compuesto de cinco platos y postre:

- Lechuga rellena de carnero y tocino gordo.

- Ensalada de espinacas y garbanzos.

- Arroz de grasa con pollo y azafrán.

- Berenjenas asadas con tocino negro.

- Perdiz estofada a la cazadora con castañas, manzana y frutas del bosque.

- Postre: Huevos atabalados con miel y almendra.

- Vinos rosado y blanco verdejo D.O. Toro

Durante la comida se podrá disfrutar de tres bailes típicos de la época del Siglo de Oro, realizados por ocho bailarines dirigidos por la coreógrafa Aurora Monje Liras.

En la sobremesa del banquete se celebrará la entrega de galardones del Siglo de Oro, a dos personalidades que haya contribuido a promocionar los valores del festival o el patrimonio español de este periodo histórico.

Comida popular ‘Arroz con carne al estilo de pastores y Tercios’

El reclamo gastronómico del Festival incorpora este año una novedosa propuesta, con la comida popular ‘Arroz con carne al estilo de pastores y Tercios’, que se celebrará el 4 de junio, a las 13:30 horas, tras la recreación de la Batalla de los Tercios. El Parque Elio Antonio de Nebrija acogerá este almuerzo especial que tendrá precios populares. Una cita que servirá además para crear armonía y cooperación entre todos los figurantes de Salamanca y los venidos de otros lugares de España y Europa.