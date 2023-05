Jon y el reto del Sant Andreu: "La responsabilidad es grande y nos jugamos el ascenso en el Salamanca UDS"

"Es un equipo histórico y yo, que ya soy más mayor, le he visto en Segunda B durante bastantes años", ha espetado el portero

Jon Villanueva, jugador del Salamanca UDS, ha ofrecido sus impresiones acerca del cruce contra el Sant Andreu de su equipo.

Playoff: "Son semanas bonitas y especiales, de las que nos gustan a los futbolistas. La responsabilidad es grande y nos jugamos el ascenso".

Sant Andreu: "Vamos a ir viendo al rival y estoy convencido de que será muy duro. Es un equipo histórico y yo, que ya soy más mayor, le he visto en Segunda B durante bastantes años. El Salamanca también tiene su historia y la eliminatoria es bonita. Ojalá nos salga bien...".

Sorteo: "Intenté no pensar mucho y se hizo de rogar después de que fuésemos la última bola. Esto es lo que hay e iremos a competir al máximo".

Viaje duro: "Es más complicado para los aficionados y es una pena, más aún con la afición que tenemos en el Salamanca. Los dos equipos estamos en la misma situación y hay igualdad para ambos".

Vuelta en casa: "Hay gente que te dice que es mejor la vuelta en casa y otra que no. Yo he vivido ambas y me ha ido bien o mal en ambas situaciones. El Helmántico se ha puesto como una locura en las otras rondas".

Hierbas distintas: "No es excusa y las medidas o el campo son iguales para los dos equipos. Nos tenemos que amoldar y ya hemos entrenado mucho tiempo en artificial, por lo que no hay mayor problema".

Favorito: "No hay favorito y ojalá pueda caer de nuestro lado el triunfo".

Su nivel: "Estoy contento en todos los sentidos y las cosas se hacen más fáciles. Parece bobada, pero no lo es y es algo que ayuda".

Futuro: "Estoy agradecido a la afición por el apoyo. No me gusta hablar del futuro hasta que no termine la temporada, aunque estoy feliz aquí".