Jehu: "Ustedes no nos quieren tanto, pero en Barcelona a ellos igual sí. Está al 49,5%-50,5% a favor del Salamanca"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha valorado la ida de la última eliminatoria del playoff frente al Sant Andreu catalán.

Sant Andreu: "El césped ya sabemos que es artificial y es un campo que está un poco desgastado, no es el ideal para ninguno de nosotros. Es un rival al que le gusta salir con el balón, tiene individualidades y me doy cuenta de que es similar al Salamanca. No creo que veamos un equipo 100% dominador y será algo bastante lindo".

Momento decisivo: "Estamos contentos y motivados. Todos sabíamos lo que había y queríamos llegar aquí, lo hemos visualizado mucho. Los jugadores ya saben de lo que va esto y están enfocados. Estamos tranquilos".

Ida: "Solo es bueno ganar y es una eliminatoria cerrada. No es descabellado pensar en ganar, igual que ellos pueden ganar aquí. No me vale el empate".

Plan de viaje: "Estamos afinando los últimos detalles y no quiero decirlo hasta que esté cerrado. Igual podemos pisar el Narcís Sala antes del partido".

Favorito: "Ustedes no nos quieren tanto, pero en Barcelona a ellos igual sí. Igual está al 49,5%-50,5%. Lo pequeño que puede marcar la diferencia es el hecho de jugar en casa. Puede que seamos un pocos favoritos por eso".

Once: "No tenemos lesionados y el grupo viene haciéndolo bien".

Partido veteranos: "Lo ideal era no jugarlo y damos las gracias por ello".

Afición: "Sí que influye más allá de que vayan pocos".