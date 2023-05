Concha Torres presenta su nuevo libro ‘Vladimir no es nombre de perro’

La escritora salmantina y colaboradora de SALAMANCA AL DÍA, Concha Torres ha presentado este jueves en la librería Víctor Jara su nuevo libro ‘Vladimir no es nombre de perro’.

El acto ha sido presentado por Charo Alonso y Teresa Esteban.

Sinopsis: Leo, Elena y Vladimir viven en Bruselas, juntos y en aparente armonía. Una mañana de abril, Elena se marcha de casa con idea de no volver porque se ha hartado de vivir con Leo, que no se lo explica porque no se entera de nada y sí quería vivir con ella y, además, no está muy convencido de querer vivir solo con Vladimir. Elena sí quiere vivir con Vladimir, pero Leo le dice que nones y que se verán en el juzgado y Vladimir se está volviendo loco porque no entiende lo que es un divorcio, cosa bastante normal teniendo en cuenta que es un perro, tirando a viejo, además.

Mientras estos dos adultos, tendentes a mirarse el ombligo, gastan tiempo, dinero y energía disputándose la custodia de un perro, acompañados por otra serie de personajes más o menos maniáticos y particulares, en la ciudad se está preparando el atentado terrorista más sangriento de su historia…