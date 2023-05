Beneit: "Agradecería que Unionistas me diera la oportunidad de estar la temporada que viene"

Raúl Beneit, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad del equipo.

Fin de temporada: "Las sensaciones son buenas y hay ganas de acabar de la mejor manera posible. La Copa del Rey es un premio, pero si ganamos siempre quedará la espina clavada del playoff. Es la recompensa al último tramo".

Fuenlabrada: "Va a ser un partido perro y ambos equipos nos jugamos algo. Todos los partidos van a ser así prácticamente".

Sin afición visitante: "Eso lo hacen para que sea duro para nosotros. Un club como el Fuenlabrada no debería tener estos gestos con una afición tan respetuosa como la nuestra. Me pongo en su piel y puedo entender que nos lo quieran poner difícil, pero no es lo ideal".

Pelea dura por el descenso: "Dimos un paso al frente y se ha visto en el tramo final de Liga. Todo está muy igualado en esta competición y eso se refleja en la clasificación".

Su nivel: "Me he sentido bien y todo el equipo entiende lo que quiere el míster, por lo que rendir individualmente siempre es más fácil".

Futuro: "Ahora empiezan los rumores y no sé qué va a pasar en los próximos meses. El club debe elegir al nuevo director deportivo y ya habrá contactos. ¿Si me gustaría que me llamasen? Agradecería que Unionistas me diera la oportunidad de estar la temporada que viene, pero también escucharé a otros clubes si me llegan ofertas. He estado cómodo en Salamanca".