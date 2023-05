Vox se presenta a las elecciones municipales con Juan Antonio Pascual Pastor al frente de la candidatura. Dedicado toda su vida profesional al mundo de la hostelería, ha decidido presentarse a los comicios “para revitalizar Alba de Tormes” y como “única alternativa de gobierno en la villa”.

- ¿Cómo cree Vox que se puede revitalizar Alba de Tormes?

Teniendo mano dura en instituciones como la Junta de Castilla y León, Diputación de Salamanca y Gobierno de España. También trabajando todos juntos, partidos políticos, asociaciones y vecinos para sacar esto adelante, porque Alba está muerta en vida. Pienso que los que está ahora son muy blanditos con las instituciones.

Si un partido hace una iniciativa y no la finaliza, que la acabe el que viene después. Que no se queden las cosas sin hacer por ponerse medallas y unos otros. Vox va a trabajar solamente por Alba, nadie nos va a decir desde Salamanca lo que tenemos que hacer.

- ¿Qué sensaciones tiene de cara al domingo?

Tengo buenas sensaciones, creo en el pueblo de Alba de Tormes y creo que vamos a tener buen resultado. Si digo que saco 5 concejales puede ser una barbaridad, pero si consigo un concejal también. Espero tener un buen resultado para poner las cosas en su sitio, creo que se han hecho más cosas malas que buenas.

- Tomas la iniciativa de presentarte con Vox y pasas al primer plano de la política en Alba de Tormes

La gente me ha acogido bien, yo sigo siendo camarero en mi restaurante y sigo con mi vida normal. Mis clientes siguen viniendo, intento no hablar de política en mi restaurante salvo con quien quiere hablar y les digo que yo quiero trabajar por Alba. No estoy aquí para ganar un sueldo, un subsidio o para hacer el ridículo, quiero trabajar en serio. Creo que por Alba se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo.

- ¿Cuándo decides presentarte con Vox?

En Vox estamos hartos de vendehumos, cantamañanas y medias tintas. Veo el pueblo a diario muerto y los negocios libramos el fin de semana gracias al turismo. Las excursiones que vienen a Alba no pueden irse a Cuatro Calzadas o Peñaranda. Necesitamos que la gente se queda en Alba.

- Si hubiese que pactar, ¿qué líneas rojas tiene VOX?

Vox solamente pactará con el PP. No va a pactar ni con Ciudadanos, ni con el PSOE, creemos que aunque vivamos en un pueblo no nos pondríamos nunca de acuerdo con ellos.

- ¿Qué propuestas son innegociables para pactar?

Derogar las normas urbanísticas y Patrimonio, y sino se puede reducirlo al máximo. Hemos consultado a profesionales y nos han dicho que Patrimonio se puede hacer islas, allí donde solamente hay algo que hay proteger. Lo que no puede ser es que Carlos III o Peñaranda sean Conjunto Histórico. Hay que volver a las anteriores, las que tenía Pepe Yáñez, que por ellas vivía la construcción.

Innegociable la puesta en marcha de la ambulancia durante 24 horas los 365 días, la creación de un centro para mayores en el que se sientan acogidos y dar oportunidad a nuestros jovenes en un Centro Juvenil. Nuestros jóvenes no pueden estar a las puertas de una casa de apuestas, en un disco pub viendo lo que tienen que ver. También indispensable la mejora o puesta en marcha de unas nuevas instalaciones para los alumnos del Centro Ocupacional Reina Sofía.

También y muy urgente, quizás el más de todos: dotar a la Dehesa de césped artificial. Y para finalizar revisar el convenio de la Asociación Policia Local Alba - Terradillos, queremos agentes de Policia por las noches en Alba de Tormes.

- ¿Se atreve con un resultado para el 28 de mayo?

Sería un poco osado, pero bueno yo cuando hago algo lo hago para ganar, para ser el número uno. Ojalá ganásemos con mayoría absoluta para demostrar a los albenses como haríamos las cosas. Pero hay que ser realista con 2,3,4 concejales me conformaré. No obstante lo que decidan los albenses lo acataremos.

- Un mensaje para los votantes

El día 28 deciden si seguir como estamos o hacer una revolución en el pueblo todos juntos. Estos días han venido varios representantes políticos.

Tudanca dijo que somos extrema derecha y yo le digo que no sé si sabe lo que es: yo soy camarero, empresario y doy de comer a seis familias , el número 2 es ingeniero y da de comer a otras diez familias. Tenemos camareras, peluqueras, comisarios de Policía jubilados. Yo no estoy aquí con un fusil o una pistola para pegar tiros a nadie, somos trabajadores que sacamos adelante nuestros negocios.

Luego vino Mañueco, pasó por delante de nosotros y no nos saludó como debe un presidente de Castilla y León, presidente de todos. Le recuerdo que gobierna gracias a Vox en la Junta de Castilla y León. Nos vio y parecía que había visto un fantasma. A los dos les digo que a Alba de Tormes se viene “meao y cagao”.