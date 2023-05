"Nosotros ante una necesidad buscamos una solución y el PP busca una excusa para no ayudar”

- Para aquellos que no la conozcan personalmente ¿Cómo se definiría Elena García?

Me considero una persona trabajadora y responsable, con gran vocación de servicio público y siempre dispuesta a ayudar a los demás.

- ¿Por qué quiere ser alcaldesa De Alba de Tormes?

Porque junto con mi equipo queremos devolver a nuestra Villa al lugar que le corresponde. Vamos a volver a ser el referente comarcal que fuimos en su día, y eso sólo se consigue trabajando con ilusión. No podemos centrar todos nuestros esfuerzos en una única dirección, tenemos que diversificar, y hacer una Villa más viva.

- ¿Qué sensaciones ha recogido en la calle desde que fue nombrada candidata del PSOE?

Las sensaciones han sido muy buenas, me ha parado mucha gente para decirme que contara con su voto, he notado que nuestros vecinos tienen ganas de cambio, están cansados de ver como nuestra Villa está perdiendo Vida.

- Si usted consigue ser alcaldesa ¿Qué transformaciones esperan a la Villa ducal en el periodo 23-27?

Muchas, lo más importante es ejecutar los 8 millones de euros que tenemos en el presupuesto de este año sin demora ni excusas. Que no ocurra lo que en 2022 que de la subvención de 1.300.000€ no se ejecutaron ni 20.000€. Alba no puede esperar, necesita buenos gestores, con experiencia y con ideas nuevas.

- ¿De todos los puntos que recoge su programa electoral. ¿Cuáles destacarías?

El más importante sin duda es el de reducir el Conjunto Histórico de los entornos BIC actuales, y subvencionar la rehabilitación de fachadas. Las Normas Urbanísticas aprobadas en el año 2014 están arruinando Alba de Tormes y tenemos que cambiarlas con trabajo y seriedad.

- ¿Por qué tilda de escasa y lenta la gestión del Partido Popular y Ciudadanos

Escasa y lenta porque no han sabido aprovechar el dinero que está llegando de los Fondos europeos a través de subvenciones. Al no saber gestionar bien, muchas de ellas se han perdido porque se les pasan los plazos de ejecución o no se licitan correctamente y quedan desiertas. Un ejemplo de mala gestión fue la adjudicación del multiusos, que la primera vez salió a concurso una sola fase por 1 millón de euros, no hubo licitadores y tuvieron que volver a iniciar la contratación desglosando el proyecto en dos fases. Todo esto supone una pérdida de tiempo y dinero para las arcas municipales.

- En caso de necesitarlo ¿Ve más factible un pacto ahora con Ciudadanos?

Ciudadanos ha podido comprobar como trabaja cada uno de los grupos municipales, y aunque hayan gobernado junto al Partido Popular no ha sido un equipo cohesionado, más bien todo lo contrario, como se ha visto a lo largo de la legislatura.

- Ha mantenido reuniones con diferentes colectivos ¿Nos puedes decir qué sugerencias ha recibido y cuáles se reflejan en su programa electoral?

Hemos recibido muchas sugerencias que están recogidas en nuestro programa. La principal es la comunicación con el Ayuntamiento, ya que actualmente es inexistente; el cambio de las Normas Urbanísticas; el correcto desempeño de las bolsas de trabajo, que como hemos visto no están funcionando; el campo de fútbol de césped artificial y, muchas más, que aunque no se hayan recogido en el programa, vamos a realizarlas.

- ¿Que diferencia al PSOE del Partido Popular cuando gobierna Alba de Tormes? ¿Que gana con el PSOE y que pierde con el Partido Popular?

La principal diferencia es el trato hacía nuestros vecinos, nosotros ante una necesidad buscamos una solución y el Partido Popular busca una excusa para no ayudar.

Reducimos la deuda por mucho que se empeñen en decir lo contrario; en los cuatro años de gobierno no tuvimos ninguna denuncia de proveedores por impago, cosa que el Partido Popular no puede decir, ya que han tenido que ir a juicio, lo han perdido y han tenido que pagar intereses de demora y las costas del juicio. Su falta de diálogo nos cuesta dinero a todos.

- En 2019 el PSOE tuvo que hacer frente a PP, Ciudadanos y Juntos por Alba, un partido de izquierdas que como tú misma confirmaste en una entrevista os perjudicó y restó votos en las ultimas elecciones. ¿Cómo valoras ahora la llegada de Vox?¿Beneficia al PSOE y perjudica al PP?

La llegada de Vox puede generar polarización en nuestra Villa. Por sentido ideológico perjudicará más al Partido Popular, pero habrá que esperar hasta el día 28 para conocer la realidad.

- Hace unos meses existieron reuniones con Juntxs por Alba para que algunos de sus integrantes formasen parte del nuevo Psoe. ¿Que ofreció el Psoe a Juntxs por Alba y por qué finalmente no se llegó a un acuerdo?

Las reuniones fueron para analizar la situación de nuestra Villa y ver como entre todos podemos mejorarla. Nos ofrecieron toda su colaboración y experiencia en diferentes áreas, y nos dieron ideas que llevaremos a cabo si gobernamos, sin ser necesario estar en la candidatura.

- ¿Cómo convencería a un votante dudoso para que eligiese al PSOE?

Le diría que nos votase porque buscaremos solución a sus problemas, porque sabemos gestionar todas las áreas del Ayuntamiento y porque estamos convencidos que Alba puede volver a ser el referente comarcal que fue en su día.

- En caso de no ganar. ¿Apoyaría un gobierno del PP en minoría para evitar la entrada de Vox en el Ayuntamiento?

Habrá que esperar al día 28 y ver los resultados para valorar lo que mejor sea para Alba de Tormes.

- ¿Se aventura con un resultado para el 28 de Mayo?

No soy mucho de apuestas, prefiero esperar a que los albenses decidan el próximo domingo.