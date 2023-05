“Hay que votar al PP por gestión, por programa electoral y por las personas que forman nuestra lista”

- ¿Qué tienen de peculiaridad estas Elecciones Municipales con las que ha vivido anteriormente?

Pues que existe el mismo número de partidos que hace 4 años, pero con la presencia de Vox en lugar de ‘Juntxs por Alba’. La peculiaridad también reside en las listas electorales, donde se incluyen personas que nunca se habían pronunciado políticamente. Eso es bueno para la democracia y para la sociedad, que haya personas comprometidas.

- Cuatro años después ¿Cree que fue positivo el pacto de gobierno con Ciudadanos para Alba de Tormes?

Creo que era lo que el Partido Popular en ese momento tenía que hacer, teníamos que gobernar y hemos gobernado para Alba de Tormes. No hemos pensado en que nos podía perjudicar cualquier actitud, cualquier decisión. Hemos trabajado para Alba de Tormes y no mirábamos si las delegaciones eran de Ciudadanos o Partido Popular, hemos trabajado al unísono.

- ¿Qué puntos destacaría de su programa electoral?

Es un programa realizable y real. Mi deseo es conseguir el polígono industrial con ayuda de la Junta de Castilla y León, conseguir viviendas sociales y apostar por el turismo sostenible, tanto desde el punto de vista religioso como de naturaleza en el rio Tormes.

- ¿Qué pasa con la fibra óptica dentro del Conjunto Histórico?

Vamos a conseguirlo, a través de un soterramiento. Hemos presentado un proyecto de 110.000 euros en a la Comisión de Cultura de Patrimonio para desplegar la fibra óptica por los entornos BIC. El control arqueológico ya ha recibido el visto bueno. Estaremos en contacto con las empresas para que puedan contar con ello.

- ¿Qué balance hace de la labor en las pedanías y en El Pinar de Alba?

En esta legislatura hemos mirado más por las pedanías que en otras, incluso la del PSOE. En ese sentido entono el “mea culpa” y me siento muy contenta de haber actuado y resolver sus necesidades. En Amatos de Alba nos comprometimos con la carretera y ahí esta esa carretera, llevamos un taller de empleo, hubo un problema en el cementerio y se solucionó.

En Palomares de Alba hemos ampliado la red de abastecimiento, hemos asfaltado. En Torrejón hemos actuado mucho más que en otras legislatura, hemos estado muy pendientes de sus necesidades y ahora mismo allí actuarán los alumnos del taller de empleo poniendo el nombre de las calles y los números de las casas. Además de la creación de un parque infantil hemos solucionado un problema de agua potable y vamos a construir una depuradora al que destinaremos más de 70.000 euros.

En el Pinar de Alba, yo incluso desde la oposición, desde que supe que se iba a dar agua a Terradillos, estuve vigilante en Diputación para que nunca faltase agua al Pinar y todo se ejecutase correctamente. Hemos recuperado el parque infantil, ejecutado algunas obras que han solicitado, instalado una marquesina de bus y asfaltado algunas calles.

- En la presentación de su programa electoral quedó claro que buscan la mayoría absoluta. ¿Por qué considera necesaria una continuidad del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alba de Tormes?

Hemos iniciado una serie de subvenciones, incluso con la aprobación de un plan antifraude. Tenemos 1.300.000 euros de Fondos Europeos, otro fondo Dus 5000 con otro millón de euros para cambiar las luminarias de la villa ducal y solicitado un proyecto de medioambiente con Asprodes. Vamos a solicitar a través de la Asociación de la Cerámica un proyecto para dinamizar la alfarería con fondos europeos también. También vamos a solicitar otra subvención de 90.000 euros para que la fibra digital llegue al Pinar, Amatos, Torrejón y los Reparadores.

Hemos trabajado y conseguido estas subvenciones y tenemos que seguir trabajando para que lleguen a buen fin. Ha sido un trabajo gestionado por el Partido Popular y el personal administrativo del Ayuntamiento, al que agradezco enormemente su trabajo. Hemos estado encima de las memorias, de los técnicos para que todo saliese adelante en tiempo y forma.

- Todos los partidos políticos incluyen la creación de un campo de césped artificial. Es una demanda popular que Alba de Tormes necesita un campo de estas características ¿Ha estudiado ya cuál sería su coste y cómo podría conseguirse su financiación?

Claro que lo hemos estudiado, incluso una empresa ha venido a verlo, estudiar sus características y medidas. Cuesta alrededor de 450.000 euros y lo podemos conseguir. De todos modos me gustaría recordar que el PSOE tuvo la oportunidad de realizarlo, pero optó por invertir mucho diinero en un campo de césped natural hace cinco años, 200.000 euros para la cimentación de unos vestuarios que siguen sin acabar y 160.000 euros en una cubierta para la pista de tenis de la que todo el mundo ha podido ver su utilidad.

Gestionándolo bien habríamos tenido ya ese campo, pero miramos adelante y buscaremos financiación para que sea una realidad.

- “Y la demostración la tenemos muy clara aquí en Alba” incidió el líder de los socialistas castellanos y leoneses, con un Gobierno socialista esta Villa ha recibido el mayor volumen de inversión, millones de euros, “y cuánto ha recibido por parte de la Junta y la Diputación o los gobiernos anteriores del PP en España” se preguntó, “cero, nada de nada”. Son palabras de Luis Tudanca, Secretario General del PSOE de Castilla y León.

Eso no es cierto. La subvención de 1.300.000 euros del Plan de Sostenibilidad Turística nos la da la Junta de Castilla y León. En la región se presentan 140 proyectos, de los que la Junta solamente aprueba 18, la Junta cree en este proyecto. Si nosotros no hubiésemos estado llamando a Alfonso Fernández Mañueco, sin él no habría salido adelante y no habría llegado al Gobierno.

En las obras de remodelación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) en Alba de Tormes, la Junta de Castilla y León invierte 993.095,34 €. Además 300.000 euros al año en empleo los últimos tres años, para el Multiusos 264.000 euros, contenedores y el camión de la basura para la Mancomunidad Tierras de Alba.

Por su parte Diputación de Salamanca pone 160.000 euros al año para empleo o inversiones, otros 200.000 euros para el Multiusos y un largo etcétera.

- Ahora llega Vox. ¿Cómo cree que puede repercutir su presencia en el resultado electoral?

Siempre es positivo que haya un partido político nuevo es bueno para la democracia y que los vecinos puedan elegir en cuanto a ideologías. No sé como repercutirá, confío en que los albenses nos den la confianza a nosotros.

- ¿Qué le ha parecido la carta de presentación de Juan Antonio Pascual Pastor en el video publicado en este medio de comunicación?

No comparto su punto de vista ni por supuesto sus formas, ya que con su “pretendida superioridad moral” no aporta nada salvo una vieja política de revanchismo. Yo nunca me expresaré echando de la Villa a mis adversarios políticos

- ¿Por qué cree que un vecino de Alba de Tormes debe elegir al PP y no a Vox?

Por nuestra gestión, por nuestro programa electoral, por las personas que conforman nuestra lista.

- Si hubiese que pactar con otro partido, ¿Hay líneas rojas en el PP?

Queremos conseguir la mayoría absoluta, aunque siempre buscaríamos lo mejor para Alba de Tormes.

- ¿Se aventura con un resultado para el 28 de mayo?

Ojalá ganemos con mayoría absoluta.