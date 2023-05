Descubre los beneficios que tiene comer estas frutas

El consumo de alimentos vegetales que contienen compuestos dietéticos llamados flavonoles, como las manzanas o las moras, puede reducir las probabilidades de desarrollar fragilidad, según un nuevo estudio publicado en el 'American Journal of Clinical Nutrition'.

Aproximadamente entre el 10% y el 15% de las personas mayores experimentan fragilidad, un síndrome geriátrico que conlleva un mayor riesgo de caídas, fracturas, discapacidad, hospitalización y mortalidad. Las recomendaciones dietéticas actuales para la prevención de la fragilidad se centran principalmente en la ingesta de proteínas. Sin embargo, hay muchos otros alimentos que pueden tener beneficios para la salud.

"Puede que el viejo dicho de que una manzana al día mantiene alejado al médico (o a la fragilidad) tenga cierta validez --comenta los autores--. Nuestros resultados sugieren que por cada 10 mg más de ingesta de flavonoles al día, las probabilidades de fragilidad se reducían en un 20%. Las personas pueden consumir fácilmente 10 mg de flavonoles al día, ya que una manzana mediana contiene unos 10 mg de flavonoles".

"Aunque no hubo una asociación significativa entre la ingesta total de flavonoides y la fragilidad, una mayor ingesta de flavonoles (una de las subclases de flavonoides) se asoció con menores probabilidades de desarrollar fragilidad. Específicamente, la mayor ingesta de quercetina fue el flavonoide que tuvo la mayor asociación con la prevención de la fragilidad. Estos datos sugieren que puede haber subclases particulares de flavonoides que tienen el mayor potencial como estrategia dietética para la prevención de la fragilidad", señala la coautora Shivani Sahni, junto con Courtney L. Millar, ambas del Departamento de Medicina del Beth Israel Deaconess Medical Center, del Harvard Medical School, y el Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research, en Estados Unidos.

Las autoras sugieren que la investigación futura debe centrarse en las intervenciones dietéticas de flavonoles o quercetina para el tratamiento de la fragilidad, así como que también es necesaria la investigación en participantes racial y étnicamente diversos.