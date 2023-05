¿Cuándo será finalmente la 'boda' de Willy Bárcenas y Loreto Sesma?

Tras su discreta e íntimo enlace civil el pasado 11 de mayo, con tan solo cuatro amigos como testigos, Willy Bárcenas y Loreto Sesma preparan con ilusión una fiesta para poner el broche de oro a sus cinco años de relación celebrando su amor por todo lo alto rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.

Una boda que, según han publicado diferentes medios de comunicación, tendrá lugar este sábado en una finca a las afueras de Madrid y a la que no faltarán los padres del cantante de 'Taburete', Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, que cumplen condena por la trama Gürtel y que, a diferencia de su 'sí quiero' civil -al que no pudieron asistir- sí podrán estar presentes en uno de los días más felices de la vida de su hijo.

Sin embargo, y para nuestra sorpresa, Willy ha desmentido dicha información asegurando con una sonrisa que no es cierto que la fiesta de su boda vaya a ser en apenas cuatro días. Acompañado por Loreto Sesma en las que son sus primeras imágenes tras convertirse en marido y mujer hace dos semanas, el artista ha asegurado a su llegada al concierto que Joaquín Sabina ofreció en el Wizink Center este martes que la celebración de su 'sí quiero' todavía no tiene fecha: "Eso ya se verá, eso dicen, pero yo no lo sé. No es* ahora están diciendo que es esta semana y eso no es así. Lo desmiento" ha afirmado.

"Ojalá mis padres puedan estar. Si no pueden estar no lo haremos y buscaremos una fecha en la que puedan estar los dos, eso es" ha añadido, dejando entrever que fijará la fecha de su boda cuando tenga la certeza de que sus progenitores podrán asistir y estar a su lado en un día tan especial para él.

Feliz después de su boda 'secreta' con Loreto -"al final estamos viendo que no es tan secreta" ha bromeado- Willy ha reconocido que no ha notado ningún cambio tras convertirse en marido de la poeta ya que, como explica, "llevamos mucho tiempo viviendo juntos y las cosas no cambian cuando uno dice sí quiero. Yo creo que es más de celebrar que nos queremos y ya está".