La compra de vivienda por parte de jóvenes ya es más fácil en CyL

El consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha firmado este martes los convenios de colaboración con nueve entidades financieras para avalar la compra de vivienda por parte de jóvenes menores de 36 años.

Según ha señalado el consejero, desde hoy, que se ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), los jóvenes menores de 36 años pueden registrar su solicitud de aval en la web www.tuyavivienda.es y, si cumplen los requisitos, en 48 horas podrían tener el certificado con el que acudir a los bancos adheridos.

Con esta iniciativa, la Junta facilitará la concesión de hasta el 97,5 por ciento de la hipoteca a los jóvenes de hasta 35 años, según ha señalado tras firmar, a través de Somacyl, Sociedad Pública de Medio Ambiente, con las entidades financieras Caixabank, Banco Santander, Unicaja Banco, Caja Viva Caja Rural, Caja Rural de Zamora, Ibercaja Banco, Cajamar Caja Rural, Caja Rural de Salamanca y Caja Rural de Soria para la concesión de garantías destinadas a facilitar el acceso de jóvenes a su primera vivienda en régimen de propiedad.

La Junta garantizará la financiación de hasta el 17,5 por ciento del precio de la vivienda, porcentaje que se suma al préstamo hipotecario que conceden las entidades bancarias que, como máximo, puede llegar al 80 por ciento del precio de la vivienda.

Con esta garantía de la Junta, los jóvenes de hasta 35 años que quieran comprar su primera vivienda solo necesitarán para la entrada disponer del 2,5 por ciento del valor de la propiedad.

Según ha señalado Suárez-Quiñones, los jóvenes de hasta 35 años interesados deberán presentar ante Somacyl la solicitud de certificación acreditativa del cumplimiento de los requisitos, preferentemente de forma electrónica mediante el formulario puesto en marcha desde hoy el portal web https://tuyavivienda.es .

El convenio firmado esta mañana con la presencia del consejero Suárez-Quiñones -acompañado por el consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez; la directora general de Vivienda, María Pardo; el director general del Tesoro y Política Financiera de la Junta, Fernando Vallelado, y los representantes de las nueve entidades financieras señaladas anteriormente- garantizará hasta 40 millones de euros en préstamos hipotecarios, lo que implicará la posibilidad de que en el presente año 1.000 jóvenes puedan acceder a su primera vivienda con una entrada de tan solo el 2,5 por ciento del valor de venta y con préstamos hipotecarios en los que la Junta garantiza a la entidad financiera hasta el 17,5 por ciento del préstamo.

La Junta calcula que, en lo que queda de año, se podría ayudar con esta medida a unos 1.200 jóvenes.

Se pueden acoger a este aval los jóvenes menores de 36 años para la compra de una vivienda de hasta 240.000 euros (sin impuestos, que esté situada en la Comunidad Autónoma y que sea primera vivienda siempre que su renta no supere los 42.000 euros anuales; la pareja o la pareja con un hijo los 49.412; la pareja con dos hijos y las familias numerosas generales los 52.500 y las familias numerosas especiales los 56.000 euros.

Además, no tiene que tener otra vivienda en propiedad, salvo ciertas excepciones (supuestos de separación o divorcio, etc.) Estas garantias que aporta la Junta serán compatibles con cualquier otra ayuda a la adquisición de vivienda siempre que no exceda del 100 por 100 del coste de la operación y así lo permita la normativa reguladora de las ayudas y el derecho de la Unión Europea.

En este caso, la ayuda deberá destinarse a la correspondiente amortización total o parcial del préstamo hipotecario de financiación garantizado.

Los préstamos correspondientes deberán formalizarse, en su caso, con la entidad financiera por la que opte el solicitante, ante la que se presentará la certificación emitida por Somacyl, y contarán, desde su formalización, con la garantía de SOMACYL.

El convenio firmado esta mañana entre la Junta de Castilla y León, a través de Sociedad Pública de Medio Ambiente, y las nueve entidades financieras señaladas anteriormente recoge las características y requisitos de la garantía temporal y parcial en relación con la financiación hipotecaria.

El acuerdo fija en 40 millones de euros el importe máximo de la garantía de la Junta y un período de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, prorrogable por periodos de un año hasta un máximo de cuatro.

En el acto de rúbrica, también ha hablado en representación de las entidades financieras, Juan Ignacio Domínguez, de Caixabank, quien ha recordado que las nueve entidades cuentan con 800 oficinas en Castilla y León y ha agradecido que todas vayan de la mano para favorecer la compra de vivienda por parte los jóvenes.