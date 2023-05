Los Carmelitas Descalzos presentan el sello conmemorativo del Año Jubilar Teresiano

La Orden de los Carmelitas Descalzos han presentado el sello conmemorativo del Año Jubilar Teresiano. El sello y las tarjetas se podrán adquirir a partir del jueves 24 de mayo en la exposición Artis Momentum, en el Museo Carmus y en la oficina de Correos de la Villa ducal. Una iniciativa en la que colabora el Ayuntamiento de Alba de Tormes.

El prior de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes y de Salamanca, Miguel Ángel González, ha agradecido al Ayuntamiento "la colaboración en esta publicación que quedará para la posteridad como recuerdo de esta efemérides".

El diseño contiene la imagen de la patrona de Alba de Tormes con el birrete y la pluma del doctorado salmantino de 1922 y la grafía teresiana indicando el año jubilar con sus fechas y la firma de la Santa; todo ello sobre el texto de una carta autógrafa de Santa Teresa de Jesús dirigida a su hermanan Juana, habitante de Alba de Tormes. Dicha carta puede verse en la exposición del Año Jubilar teresiano 'Artis Momentum’.

La imagen de Santa Teresa

La imagen de la Santa se venera en la clausura del convento de las Madres Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes. Se trata de la imagen procesional de Juan Nepomuceno de 1840.

La talla solo puede ser vista en torno a dos fechas, la fiesta de la Transverberación, el 27 de agosto, y el de su Dies Natalis, o fecha de su muerte, que curiosamente coincidió con el cambio de calendario, muriendo en la noche del 4 de octubre, pero pasadas las 12 de la noche era en verdad día 15. En torno a ambas fechas se organizan varias procesiones, así como diferentes actos de cultos. La Santa es considerada Alcaldesa de la Villa, por lo cual se le sitúa a sus pies en sus salidas el bastón de mando que portan los alcaldes. Este año, con motivo del Año Jubilar puede verse el la iglesia – basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen hasta el 22 de octubre.

El birrete y la pluma

El birrete doctoral es una de las insignias visibles del grado académico máximo, formando parte importante del ritual universitario en su colación. Su incorporación a las imágenes de la reformadora del Carmelo se vincula directamente con la consideración que se hace de su figura en relación a la ingente obra espiritual que desarrolló. El birrete se incorporará a las imágenes teresianas desde temprano, especialmente a través de los grabados. Es símbolo de distinción en los siglos XIV y XV de humanistas, intelectuales y artistas.

La Reina Victoria Eugenia, en 1922, impuso el birrete de doctora a la imagen de la Santa y el Rey Alfonso XIII la pluma de oro, en el acto más significativo de la conmemoración del Tercer Centenario de su Canonización.

El birrete es una pieza octogonal que las “Damas Españolas” regalaron a la Santa, realizado por el prestigioso orfebre Félix Granda. Es de oro, con piedras preciosas. Tiene escudos esmaltados de España, el Vaticano, el Carmelo Descalzo y los Cepeda.

La Carta de Santa Teresa a su cuñado Juan y a su hermana Juana en Alba de Tormes

A don Juan de Ovalle y doña Juana de Ahumada, en Alba

Avila, 10 diciembre 1577

S.206 E.208 Lf.172 T.28

Continúa el tema de la carta 210: interés por el cuñado y decepción ante la indiferencia de los amigos. Ella ha solicitado el favor de su amiga doña Luisa de la Cerda, a su vez gran amiga del arzobispo de Toledo; pero sin respuesta. - En Avila, nuevos pesares: ha sido apresado fray Juan de la Cruz (3 de diciembre) y se ignora su paradero.

1. Jesús sea con vuestras mercedes. Tengo poco lugar para hacer esto, y así sólo diré que tengo harto cuidado de ese negocio (1). Dos veces he escrito a la señora doña Luisa, y ahora la pienso escribir otra; ya me parece tarda. Cierto, he puesto y pongo lo que he podido. Haga Dios lo que es mejor para la salvación de vuestras mercedes, que es lo que hace al caso. No hay para qué enviarla nada, que he miedo sea todo perdido; antes me pesa de lo que se gastó en ir a Toledo, de que no veo nada (2). A su hermano no sería malo hacer alguna gracia, que en fin es amo, y no se pierde nada, que ellos no la saben hacer si no piensan sacar algo.

2. Todos los caballeros se van los inviernos a aldeas; no sé por qué se les da tanto ahora (3). Como ya vuestra merced la mi hermana digo) tendrá compañía con la señora doña Beatriz, no se me da tanto, a quien me encomiendo mucho. Yo no estoy peor que suelo, que es harto.

3. Las monjas están absueltas, aunque tan enteras como antes y con más trabajo, que les quitaron los descalzos. No sé en qué parará, que harta pena me dan, porque andan desatinados estos padres (4).

4. Mis hermanos están buenos. No saben de esta carta, digo del mensajero, si por otra parte no se lo han dicho. Teresa también está sin calentura, aunque con romadizo (5).

Sea Dios con vuestras mercedes siempre.

Es 10 de diciembre.

Indigna sierva de vuestras mercedes,

Teresa de Jesús.

NOTAS

1. Ese negocio parece ser una colocación para Juan de Ovalle. Debían mediar doña Luisa de la Cerda y su hermano para conseguirlo de don Gaspar de Quiroga, nuevo arzobispo de Toledo. Cf. c. 210, 3.

2. Del viaje a Toledo habla la carta 210. - El hermano de doña Luisa es Fernando de la Cerda.

3. Es decir, por qué no van también ellos a invernar en Galinduste, como años anteriores. En la aldea, la vida está más barata. - Doña Beatriz es la hija de Juana, ahora ya joven de 17 años.

4. Penosa alusión a La Encarnación de Avila. Las monjas están absueltas de la excomunión, pero «enteras» en elegir a la Santa por priora. - Los descalzos: San Juan de la Cruz y fray Germán de San Matías, confesores de La Encarnación, apresados días antes. - Estos padres: los carmelitas calzados de Castilla.

5. Ultimos aludidos: sus dos hermanos Lorenzo y Pedro, y su sobrina Teresa residente en el carmelo de San José.