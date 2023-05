UPL propone un Ayuntamiento de Salamanca “mucho más exigente con Junta y Gobierno”

Ante lo que consideran una actitud poco combativa por los intereses de Salamanca por parte de los actuales gobernantes de la ciudad, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) se ha trasladado su intención de dirigir el Ayuntamiento de Salamanca de una forma diferente, planteando que desde el gobierno de la ciudad haya una actitud “mucho más exigente con otras administraciones como Junta y Gobierno, para que dejen de ningunear los intereses de la ciudad y la provincia”.

En este sentido, los leonesistas consideran que “se debe de acabar con la política de la sumisión a Valladolid y Madrid que se ha venido practicando hasta ahora por los partidos mayoritarios”, para abrir un periodo en el que “pongamos a Salamanca como el punto central de actuación del Ayuntamiento, y exigir más para nuestro desarrollo, aunque pueda incomodar a ciertos dirigentes”.

Por ello, desde UPL señalan que “mantendremos el respeto institucional, como no puede ser de otra manera, pero una cosa es respeto y otra sumisión. Que vayan haciéndose a la idea de que desde UPL no vamos a ser sumisos, y vamos a pelear y exigir en todos los ámbitos que se pongan las pilas el resto de administraciones, para que se dé un futuro digno a Salamanca”.

Del mismo modo, los leonesistas han indicado que “no es asumible que se siga mirando hacia otro lado mientras la provincia ha perdido 40.000 habitantes desde que se nos insertó en Castilla y León en 1983, mientras nuestra tasa de juventud se ha reducido enormemente por la emigración de nuestros jóvenes por falta de trabajo, y nos hemos convertido en una de las provincias más envejecidas de España”.

En este sentido, la candidata a la alcaldía de Salamanca por UPL, Ángela Gómez Fraile, afirma que “debemos ser mucho más exigentes, pues si algo está claro es que no podemos seguir por la misma senda mientras nos vamos hacia el abismo, no podemos hacer como si no pasase nada y seguir con el constante peloteo a los grandes jefes de Valladolid y Madrid mientras ellos marginan a Salamanca”.

Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés plantean la necesidad de “plantarnos y exigir más proyectos y mejores condiciones para Salamanca, así como un plan especial de desarrollo para la Región Leonesa que incluya beneficios fiscales e impositivos, ya que somos Salamanca, Zamora y León las provincias que arrastramos una peor deriva socioeconómica de toda España en periodo autonómico”.

Por todo ello, la formación regionalista se compromete a dirigir el Ayuntamiento capitalino de una forma “seria y sensata” de cara a los ciudadanos, pero también “rigurosa y combativa para defender los intereses salmantinos respecto a otras instituciones”, y advierten que “no vamos a tolerar más burlas hacia Salamanca ni proyectos centralizadores de la Junta”.