El poder de la urna

Volveremos a las urnas, arrancamos en mayo, pero luego tendremos otro rosario de convocatorias, con más sobres y papeletas con el fin de elegir a otros tantos llamados políticos, que no van a hacernos ni puñetero caso, ni a usted ni a mí. Subirán a los auditorios, y desde allí nos lanzaran sus proclamas, sus promesas, sus convicciones, sus medidas, y también sus mentiras, aderezadas de medias verdades, tal y como ocurrió siempre y, también sin el más mínimo sonrojo, con el fin de volver a sentarse en las cómodas poltronas, y así continuar, manejando los hilos de este País, maltrecho, para la gran mayoría de sus ciudadanos- los paganos de turno-.

Todo el mundo sabe a quienes me refiero, luego están los “otros” –también sabemos quiénes son-; serán como siempre los beneficiados de este conglomerado, de este tren, del que no quieren bajarse y, bien se puede demostrar el porqué. [Espero que, aquellos paganos, los de siempre, tomen buena nota que piensen razonen y decidan, el no tolerar más mentiras maquilladas de verdad, no se dejen embaucar por la palabrería, tengan presente lo que hemos perdido, aquello que costo sangre, sudor y lágrimas el conquistar y hagan valer su voto].

Es lamentable que, aquellos que pasamos toda una serie de zozobras, a lo largo de los años, para llegar hasta a aquí, se vean ahora menoscabados sus derechos, tan solo por tener unos dirigentes, unos políticos, unos “listos” de cuello duro y guante blanco, que han desvalijado no ya, la caja del dinero,-que si- sino de los valores logrados, de la libertad, de los derechos conseguidos bajo la coartada de la crisis, de una crisis en la que estos “salvapatrias”, sus banqueros y los amigos de ingeniería jurídica y financiera nos metieron, y lo más vergonzoso, es que nosotros mismos, con nuestro aguante, y conformismo hemos venido tolerando, siempre mitigados, bajo el signo de la esperanza y dando una lección de sacrificio y tolerancia, hemos sabido cuanto menos dignificar que; España, mantenga su respeto y su crédito, lo han hecho ciudadanos, que aún se encuentran en grandes dificultades para salir adelante, para volver a recobrar los derechos que nunca debió perder. (Casa, Trabajo, Dignidad, Educación, Sanidad, Justicia).

Desde que se anuncian las elecciones, los llamados líderes de los partidos luchan por inscribir su nombre en el buzón en la “casa grande” del pueblo. No se andan con remilgos a la hora de darnos soluciones para todos nuestros problemas, sino que, son capaces de jurar durante la campaña electoral, las bajadas de impuestos, asegurar nuestras pensiones, los derechos que están estatuidos en la Constitución, a la que todos toman como parapeto, refugiándose en ella, cuando la misma se la pasan por el arco del triunfo.

No hay más que presenciar su peregrinar por plazas y ciudades, subidos a esos improvisados pulpitos, o debates televisados, donde se palpa la mala leche, el menosprecio, incluso, me atrevo a decir el odio, tanto en ellos como ellas. Está claro no saben debatir, no saben las necesidades del pueblo, no saben exponer con criterio y madurar los argumentos, en definitiva no saben estar, no es por tanto que, la ciudadanía desconfíe de todos ellos/as, y que la desafección sea una manifestación de preocupación, además han enrarecido tanto el ambiente entre el pueblo, que este, se ha impregnado del grito, del insulto, de la provocación y en algunos casos la violencia.

Estos políticos que votamos, a los que se le supone- con personalidad, educación carrera universitaria, don de gentes, equilibrio y temple emocional -, da vergüenza sentir como se expresan, y como el insulto, la mentira, la provocación y el desprecio es la tónica y la táctica que emplean, para no explicar con el sosiego y calma elocuente, su capacidad, en un programa creíble, en unas medidas justas equilibradas y demostrables, para sin mentiras llevarlas adelante, y si así no fuera, tener la vergüenza y la grandeza de dimitir, solo así se daría prestigio a lo que debería ser el noble juego de la política con la democracia y el interés de la ciudadanía y el amparo de una Constitución donde la justicia cumpliera papel primordial. Y si la misma ha de ser adaptada, reformada, y modernizada, debe hacerse sin algunas de las exageraciones de ruptura que algunos alimentan.

En sus retóricos discursos, nunca les he oído hablar de burocracia, el veneno que ralentiza el País- se come- nuestra bondad y nuestra paciencia. Nunca, ni tan siquiera a los grades “Gurús” del periodismo, ni aquellos que organizan los estamentos oficiales, colegios, universidades, becas, subvenciones, juzgados etcétera, parece que nadie afronta esta “bestial” burocracia que nos invade y nos embrutece, además de encarecer todo derecho de petición. Es increíble, que en la época que estamos, sigamos con legajos y papeleos interminables, con demoras agónicas, a que nos somete la burocracia, anclada en el siglo IXX. Una calamidad.

¡¡¡Usted me promete una cosa para alcanzar el poder, yo confío en su palabra y le doy mi voto. Y cuando no han pasado ni dos semanas, hace exactamente lo contrario de lo que me prometió. Perfecto. Así es como el pagano se queda, una y otra vez, con cara de tonto, porque seguimos quedándonos en las cunetas de la desigualdad!!!.

Es un secreto a voces: en nuestro país los que más tienen no son los que más aportan; el sistema fiscal está completamente descompensado y una franja concreta de la población es la que lo mantiene, mientras los grandes capitales, las multinacionales, aquellas que viven de las rentas o de la especulación financiera son los mejor tratados por el Estado. La dictadura del capitalismo le llaman los sectores más duros a esta práctica.

Por eso les digo, que en esta ocasión no es un voto cualquiera, hay que pararse a pensar, a recapacitar y tener el temple y las ideas claras para llegar a las urnas, para que no recibamos una vez más el menosprecio de unos políticos, mediocres, vacíos donde tan solo el mantener, su impunidad, sus butacas y sus privilegios, son su primera misión. Eso en vez de servir a su País, y de sentirse orgulloso de haber sido elegido, y ganado la confianza, para tener claro, que está en este cargo con libre responsabilidad contraída, afán de servicio, donde el trabajo con humildad, y dedicación sean su mejor aval y reconocimiento. Y… aquí lo dejo… Ustedes sabrán lo que hacen…

Fermín González, Salamancartvaldia.es (blog taurinerías)