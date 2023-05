Deporte en equipo

Acabamos de ver la victoria por un punto del Madrid de baloncesto en la euroliga. Una remontada épica y otra vez el último tiro de Sergio Llull para ganar un campeonato.

Es sólo deporte pero permite analizar mucha psicología de la confianza en uno mismo.

Por eso en una vida dedicada a la educación siempre me ha parecido muy importante el deporte para trabajar con psicología indirecta la personalidad. Yo siempre lo he practicado, baloncesto y frontón donde sufrí un aneurisma. Actualmente lo sigo practicando y me sirve de superación y relación social.

Lo intenté inculcar en mis hijas y las tres juegan a baloncesto y son aficionadas a muchos deportes. Con los alumnos siempre he jugado al baloncesto, pádel o cualquier otro como herramienta para trabajar la tolerancia a la frustración o el control de la ira.

Formar parte de un equipo te hace formar parte de un grupo de amigos. Permite gestionar los egos y adquirir compromisos donde tú dependes de otros y otros de ti.

En una sociedad sedentaria es un buen cauce para la salud. Pero no es oro todo lo que reluce, se dan muchos casos de discriminación cuando lo único es la competición.

Debe haber varios niveles de forma que escolarmente puedan jugar todos y no sólo los buenos. Es necesario invertir más en el deporte escolar y que se tome más en serio en los colegios.

Otro problema suele ser la descompensación de recursos entre deportes donde el fútbol es exagerado en detrimento de otros. La otra brecha sigue siendo el deporte femenino que también se apoya menos desde las instituciones y eso que aquí en Salamanca tenemos un motivo de orgullo con el Avenida.

La afición al deporte ocupa un buen espacio del tiempo libre que se rebaja de posibles hábitos negativos de adicciones varias, desde las redes sociales, las drogas, etc.

La motivación por jugar te obliga a ser más disciplinado y organizarte con tus estudios e intentar cuidarte para dar el mejor rendimiento en la cancha.

En España tenemos grandes deportistas como Nadal, Gasol, Carolina Marín, Silvia Domínguez que son buenos referentes para los niños y jóvenes. Los equipos profesionales deberían cuidar mejor a su cantera.

También tengo que reconocer que me molesta la desproporción económica de futbolistas como Cristiano o Messi respecto a médicos, profesores o cualquier otro trabajador. Esa deificación sí es una mala educación para nuestros jóvenes porque estos personajes ensalzados se creen con el derecho a extralimitarse por el poder que se les concede. Pero el balance del deporte en la sociedad desde luego es positivo.