Ana Suárez ampliará los servicios a las familias de Salamanca para conciliar la vida laboral y familiar

La candidata de CS a la Alcaldía de Salamanca, Ana Suárez, ha puesto de manifiesto este lunes en Madrid los avances que ha experimentado la ciudad en materia de conciliación gracias a las políticas desarrolladas desde el área de Familia e Igualdad de Oportunidades del Consistorio. Así lo ha compartido Ana Suárez en el foro ‘Mujeres radicalmente libres’, organizado por Ciudadanos, en la que han participado la presidenta de CS, Patricia Guasp; la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas; la candidata a la Alcaldía de Barcelona, Anna Grau; la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Aruca Gómez; la candidata a la Presidencia de Murcia, María José Ros, y la candidata a la Comunidad Valencia, Mamen Peris.

“Hemos demostrado desde CS en el Ayuntamiento de Salamanca que la política puede hacerse de otra forma y estamos orgullosos de ello”, ha explicado Ana Suárez. “Una buena gestión significa mejores políticas sociales y así lo hemos hecho. Hemos subido un 30% el presupuesto destinado a las ludotecas, a las políticas de conciliación, y cada vez más familias pueden beneficiarse de que sus hijos puedan disfrutar de nuestras ludotecas municipales”, ha afirmado la candidata de CS a la Alcaldía de Salamanca.

En este sentido, más de 6.000 menores asisten a las ludotecas municipales de Salamanca, aunque Ana Suárez ha confirmado que si los ciudadanos otorgan su confianza a CS, más familias aún podrán beneficiarse de estas plazas de ludotecas. Además, Ana Suárez ha destacado que también se flexibilizarán los requisitos para que más familias accedan a las ayudas por nacimiento o adopción. “Vamos a flexibilizar los baremos de renta de forma que más familias puedan acogerse a las ayudas por nacimiento o adopción. Tenemos que llegar a más familias”, ha explicado la candidata de CS. Todo ello, ha indicado, “para conseguir que la conciliación entre la vida laboral y familiar sea una realidad de facto”.

Ana Suárez se ha mostrado muy crítica con la "política de ocurrencias" de la Junta de Castilla y León desde la llegada de VOX al Gobierno y ha apelado a las "políticas liberales" para beneficiar a todos los ciudadanos.

Durante el acto, la candidata de CS a la Alcaldía de Salamanca ha sido arropada por la portavoz nacional de CS, Patricia Guasp, así como la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, con quien ha compartido su preocupación por Salamanca, de donde procede su familia.

En este foro, la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha manifestado que las mujeres liberales no desean cuotas de paridad, sino de libertad. No queremos que nadie nos diga qué tenemos que hacer ni con nuestra vida ni con nuestro cuerpo, ese es el pilar de mi manera de hacer política, defender las libertades individuales y la igualdad de oportunidades”, ha asegurado Guasp, agregando que “las mujeres somos personas individuales, no un colectivo”. Asimismo, la portavoz liberal ha incidido en la necesidad de “trabajar en la conciliación y la corresponsabilidad”; y ha pedido a las mujeres “que seáis libres, que nos os colectivicen como pretenden hacer Podemos y PSOE mediante una agenda identitaria marcada”.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha afirmado que CS es “la única opción política que defiende la libertad y la autonomía de la mujer en todos los ámbitos”. “No seguimos dogmas de la izquierda ‘caviar’ ni de los partidos conservadores ‘mojigatos’, somos mujeres autónomas libres y sin complejos que trabajamos por la verdadera igualdad”. Arrimadas ha puesto el foco en “el problema de la natalidad en España, una situación dramática y un problema estructural, dada la dificultad para tener hijos”, por lo que necesitamos “medidas realistas, racionales y ambiciosas que permitan que las mujeres no tengan que renunciar a sus proyectos vitales”. “Apostamos por deducir en el IRPF los gastos para el cuidado de familiares y tratamientos de reproducción asistida; así como apoyar de verdad la gestación subrogada y un permiso laboral retribuido para aquellos momentos en los que las mujeres no pueden trabajar”, ha enunciado. “CS es el partido de las familias, que nadie tenga que renunciar a formar la suya”.