Tiempo de elecciones: La dificultad de elegir papeleta

Esta semana están convocadas elecciones Municipales y elecciones Autonómicas, en todo el territorio nacional. En cada convocatoria el porcentaje de votantes que se abstienen de votar tiende a ser mayor y este dato no es por azar; tiene sus causas: la población que no vota está compuesta por las personas que no sienten suficiente interés por los asuntos públicos y por aquellos que sí les interesa la política pero su indecisión a la hora de votar les hace bloquearse, sin emitir el voto; entre ambos subgrupos a veces se llega al 40% de la población.

Los factores que producen la indecisión del voto de gran número de ciudadanos se podrían resumir en dos: por una parte la teoría y las técnicas del marketing cada vez identifican más las actuaciones políticas con las mercantiles o de ventas; una campaña electoral está diseñada de un modo tan similar a una campaña de venta de un producto que es normal que un buen porcentaje de ciudadanos dude de la sinceridad y exactitud de lo que prometen los diversos partidos políticos.

Por otra parte hay partidos políticos con grandes medios de comunicación y elevados presupuestos de campaña y partidos con pocos recursos para llevar sus mensajes a la población. Sabemos que, por desgracia, cuanto “más potentes sean los altavoces” (medios de comunicación) y más veces repitan un mensaje (sea éste verdadero o falso) más probabilidades hay que el receptor (el futuro votante) lo haga propio. Estos medios son la base más eficaz para que una parte de la población que nunca ha tenido ninguna formación política, se decante por el partido que más ocupa en los medios.

Para paliar esta característica exagerada de técnicas e instrumentos propios del marketing, propongo al votante indeciso dos estrategias concretas que pueden ayudarle a explorar cuál es la papeleta más próxima a sus ideas o demandas políticas:

- La primera es un análisis somero del programa político de cada partido, fijándose en la CONCRECIÓN Y COHERENCIA de las medidas ofertadas: en general lo anunciado en términos generales suele tener menos realidad que lo concretado sin ambages; no es igual proclamar “ mejoraré la sanidad pública…”, que prometer “construiremos un Centro de salud en el barrio….antes del mes…”

- La segunda tarea en un básico análisis de un programa político es ver el conocimiento concreto del Municipio o Territorio Autonómico que se desprende del programa. Si en él no hay alusiones directas a lugares, barrios, problemática concreta de la población, sino que todo el texto tiende a formulaciones generales, es menos digno de confianza que un programa que nombra el barrio, el conflicto, la falta concreta de un servicio público necesario.

- La tercera tarea es conocer el nivel de cumplimiento de lo prometido en los programas de gobierno DE LOS PERIODOS ANTERIORES. Un grupo político que tiende a olvidarse de sus ofertas, repetirá la misma pauta de conducta en las elecciones actuales; a los grupos le ocurre lo mismo que a los individuos: sus conductas se repiten a lo largo de su vida.

Finalmente, la indecisión a la hora de elegir una papeleta sobre otra en unas elecciones se puede resolver si uno tiene más claro cuáles son sus propias necesidades, deseos, valores y cuál de los programas de los partidos se aproxima más a ellos.

Quizás algún lector opine que estos consejos o estrategias apuntados en estas pocas líneas son demasiado obvios para ayudar al votante indeciso; pero la experiencia nos dice que en política, a medio y largo plazo todo resulta absolutamente obvio y coherente.