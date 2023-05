Elecciones ¿Una tómbola infantil?

Cada día que abro la prensa o veo un telediario espero con fascinación si me habrá tocado un premio, en la tómbola electoral. El último es que el presidente me invita todas las semanas al cine ¿Me lo paga él mismo (me haría mucha ilusión), los españoles como usted o los europeos? ¡Que vergüenza!

Recordar las ferias de Béjar, cuando era niño, me encanta ¿Pero a usted le gusta que le traten como un niño?

Yo pediría que estas noticias las dieran como hace TV1, al final, junto a la lotería. Y que las repitiera varias veces, por ejemplo, cada ministro, consejero o concejal. A ser posible siguiendo siempre lo que diga el jefe, en formato eslogan.

¿Cómo son los políticos?

Usted sabe que no todos son iguales (sé que hay políticos decentes y trabajadores y eficaces), que me perdonen este juego los que no me tratan como un niño:

1º.- Los que gobiernan (Nación, Comunidades o Municipios):

a.- No tienen abuela y se dan todo el autobombo que pueden.

b.- Dicen que necesitan una legislatura más para arreglar el país, la comunidad o el pueblo.

c.- Olvidan sus mentiras, pero piensan que les seguiremos creyendo. ¿Recuerda algunas de las mentiras más sonadas?

d.- Se las dan de demócratas pero prefieren legislar por decreto, por “el ordeno y mando”

2º.- Los que no gobiernan y aspiran a hacerse con el poder.

a.- Critican todo lo que han hecho los que gobiernan.

b.- Son despiadado con el adversario (incapaces, mentirosos).

c.- Solo ellos sacarán al país, la comunidad o el pueblo del desastre.

d.- Nos prometen que lo harán mucho mejor.

3º.- Lo que saben que no van a gobernar:

a.- Creen estar seguros de que son los mejores, dispuestos a tocar el cielo.

b.- Se saben y sienten superiores a los demás.

c.- Prometen el paraíso en la tierra, con ellos no es necesario pensar. A toda oferta añaden ¡Y yo más!

d.- Su sueño es estar en la oposición para disfrutar del poder, si este les necesita para gobernar. Así tienen en sus manos una plataforma para pedir y pedir y pedir…

porque el dinero cae del cielo.

Para no hacer electoralismo le dejo a usted jugar quien es quien.

La gran pregunta que me hago y les propongo:

¿POR QUÉ NOS TRATAN COMO NIÑOS TONTOS?